Alla vigilia del ritorno a Striscia la notizia Vanessa Incontrada ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin a Verissimo. L’artista italo-spagnola si è raccontata a trecentosessanta gradi, tra vita privata e professionale. Nella prima l’attrice e conduttrice non sta vivendo dei momenti particolarmente felici da qualche tempo. Da mesi è infatti in crisi col compagno Rossano Laurini, dal quale quattordici anni fa ha avuto il figlio Isal.

Ignoti i motivi dell’allontanamento tra Vanessa Incontrada e Laurini anche se, secondo i gossip, pare che la pandemia e la convivenza forzata non abbiano aiutato molto e abbiano creato profonde fratture nella coppia. In una precedente intervista al settimanale Oggi la conduttrice di Zelig ha però parlato più che di crisi di momento di riflessione, necessario quando una storia va avanti da tanto tempo. La Incontrada ha rimarcato inoltre che la sua storia con Rossano non finirà mai visto che hanno un figlio insieme.

Dopo tali affermazioni ha decisamente spiazzato la confessione di Vanessa Incontrada a Verissimo. La presentatrice si è lasciata andare ad uno sfogo che sembra quasi un invito a Rossano Laurini. Un modo per ritrovarsi dopo tanta distanza. L’ospite di Silvia Toffanin ha ammesso che il suo desiderio più grande è quello di diventare madre per la seconda volta dopo Isal:

“Avere un altro figlio è un mio grande desiderio. Se Dio vorrà, mi piacerebbe. Ho proprio questa voglia di rivivere quello che ho vissuto con Isal, che ormai ha 14 anni e ha la sua autonomia. Ho comunque un’età e più si va avanti e più è difficile”

Dunque, tutto è bene quel che finisce bene?

La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si amano da oltre un decennio ma sono una coppia molto riservata. Gli inizi della loro relazione non sono stati facili: si sono conosciuti quando lui era sposato con un’amica della Incontrada. Un matrimonio in crisi che ha poi portato alla nascita di un nuovo legame e di una nuova famiglia.

Rossano e Vanessa non sono ancora marito e moglie ma hanno un figlio insieme, Isal, di quattordici anni, che è molto legato ad entrambi i genitori. Laurini, classe 1970, è il direttore di alcuni locali in Toscana. Insieme a Vanessa Incontrada vive a Follonica. Rossano ha anche un’altra figlia, Diletta, nata da una precedente relazione.