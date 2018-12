Ascolti tv sabato 8 dicembre, Portobello 15.6% di share vs Tú sí que vales al 18.3%

Testa a testa ieri in tv tra il Meglio di Tú sí que vales e l’ultima puntata di Portobello

Continua il successo di Tú sí que vales. L’appuntamento con la puntata speciale Tú sí que vales– Il Meglio in onda in prima serata su Canale 5 ha infatti registrato ottimi ascolti ieri, sabato 8 dicembre. La trasmissione targata Mediaset ha raccolto davanti al video 2.987.000 spettatori pari al 18.3% di share. Buoni risultati anche per Portobello su Rai1. L’ultimo appuntamento con lo show del sabato sera condotto da Antonella Clerici è stato visto infatti da 3.220.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 è andato in onda il telefilm NCIS Los Angeles che è stato visto da 1.301.000 spettatori pari al 5.9% di share mentre Bull ha registrato 1.049.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Rai3 l’esordio di Città Segrete con Corrado Augias ha conquistato 1.642.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Ieri sera è andato in onda il primo dei tre viaggi inediti nell’anima di tre città iconiche come Roma, Londra e Parigi.

Ancora un successo per Tú sí que vales

Ancora ottimi ascolti dunque per il talent show condotto da Belen Rodriguez che in questa edizione ha visto trionfare il giovanissimo chitarrista polacco Marcin Patrzalek. Vediamo adesso invece gli ascolti dei programmi in onda sulle altre reti Mediaset. Su Italia 1 l’appuntamento era con il film Il Grinch. La pellicola con Jim Carrey, un classico del Natale, ha intrattenuto 1.281.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 il film Il Padrino – Parte Seconda ha tenuto davanti al teleschermo 717.000 spettatori con il 4.8% di share.

Gli ascolti degli altri programmi in onda sabato 8 dicembre

Vediamo infine gli ascolti registrati ieri, sabato 8 dicembre, dai programmi in onda in prima serata sugli altri canali. Su La7 è tornato l’appuntamento con la serie Professor T che ha registrato 242.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Tv8 è andato in onda il film Un Desiderio per Natale che è stato visto da 579.000 spettatori con il 2.7% mentre sul Nove il film Il Santo con Val Kilmer ha ottenuto 287.000 spettatori con l’1.4%.