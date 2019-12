Ascolti tv sabato 7 dicembre 2019: De Filippi e Clerici, ecco chi ha vinto

Ascolti tv 7 dicembre 2019, cosa è successo nella sfida della prima serata del sabato: vince sempre per Tu sì que vales

Nuova sfida agli ascolti tv del sabato sera per Tu sì que vales, ma cosa sarà successo ieri sera? Anche sabato 7 dicembre 2019 la vittoria è andata al programma di Maria De Filippi, che ormai è un’armata vincente e imbattibile. Dall’altra parte questa volta non c’erano Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri e nemmeno Alberto Angela, ma bensì dei bambini. Su Rai 1 infatti è andata in onda la finale dello Zecchino d’Oro, condotto da Antonella Clerici affiancata da Carlo Conti. Il festival dei più piccoli è stato seguito da 2.482.000 di spettatori, con il 12.4% di share. Su Canale 5, invece, la semifinale di Tu sì que vales ha convinto i soliti cinque milioni di spettatori: gli ascolti tv di sabato 7 dicembre segnano 5.084.000 di spettatori e il 28.7% di share per la trasmissione.

Ascolti tv sabato 7 dicembre 2019, i dati della prima serata

Qui di seguito trovate tutti gli ascolti tv della prima serata del 7 dicembre 2019. I programmi, e la rete di messa in onda, sono seguiti dal numero di spettatori e dalla percentuale di share:

Rai 2 – NCIS: 1.302.000 spettatori e il 5.9% di share; Instinct: 794.000 spettatori e il 4% di share;

Rai 3 – Città Segrete: 1.349.000 spettatori e il 6.9% di share;

Rete 4 – Il Miracolo di Fatima: 671.000 spettatori e il 3.1% di share;

Italia 1 – La Bella e la Bestia: 1.448.000 spettatori e il 6.7% di share;

La7 – Atlantide: 341.000 spettatori e l’1.8% di share;

Tv8 – Un Natale da Favola: 472.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – The Double: 226.000 spettatori e l’1.1% di share.

Ascolti tv 7 dicembre 2019, spettatori e share del pomeriggio e del preserale

Interessante vedere anche gli ascolti tv del 7 dicembre di Rai 1 del pomeriggio e del preserale, dove è imbattibile dalla contro programmazione. Ieri su Rai 1, dalle 18 alle 21,30 circa è andata in onda La Prima della Scala – Tosca. L’evento è stato seguito da 2.856.000 spettatori con il 15% di share. Scopriamo nel frattempo cosa è successo su Canale 5: