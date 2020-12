Ascolti Tv sabato 5 dicembre 2020: bene Hunziker e Toffanin, i dati

All Together Now – La Musica è Cambiata si aggiudica gli ascolti tv della prima serata di sabato 5 dicembre 2020 totalizzando 3.586.000 di spettatori pari al 16.2% di share. La semifinale del talent ha battuto la concorrenza di Rai Uno che ha proposto un omaggio a Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh recentemente scomparso. Ciao Stefano, Amico per Sempre ha intrattenuto 3.002.000 di spettatori pari al 13.9% di share.

Guardando agli altri canali, su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 1.402.000 di spettatori (5.1%) mentre Criminal Minds è stato visto da 1.227.000 di spettatori (4.6%). Italia 1, con Inside Out, ha interessato 2.054.000 di spettatori (7.7%). E ancora, Rai3 con Edizione Straordinaria ha conquistato l’attenzione di 1.591.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 The Family Man ha incollato davanti al teleschermo 1.114.000 di spettatori (4.7%). Quindi su La7 Al vertice della Tensione ha registrato 858.000 spettatori (3.4%); su Tv8 Un Principe per Natale è stato visto da 507.000 spettatori(1.9%). Infine su Nove Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto ha raccolto 421.000 spettatori (1.7%).

Ascolti Tv del Daytime (pomeriggio) di sabato 5 dicembre 2020

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 2.167.000 di spettatori (11.7%), A Sua Immagine ha registrato 1.165.000 di spettatori nella prima parte (6.9%) e 1.046.000 di spettatori nella seconda (6.4%); The Voice Senior – Il Viaggio ha conquistato 1.088.000 di spettatori (6.8%). A seguire Italia Sì che ha interessato 2.038.000 di spettatori (12.5%) nella prima parte e 2.151.000 (11.5%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful ha raggiunto 3.123.000 di spettatori (15.8%). A seguire Amici di Maria De Filippi che ha totalizzato 3.235.000 di spettatori (18.9%). Quindi Verissimo che si è consolidato come programma più seguito del sabato pomeriggio, interessando 3.161.000 di spettatori con il 20% e Verissimo – Giri di Valzer 3.154.000 (17.5%). Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.513.000 spettatori (9.3%),

Ascolti Tv dell’Access Prime Time di sabato 5 dicembre 2020

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno si consolida come il programma più seguito, totalizzando uno share pari a 18.5% con 5.082.000 di spettatori interessati. Bene anche Striscia la Notizia su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci, che ieri ha visto il duo Ficarra e Picone salutare il pubblico (i comici palermitani hanno annunciato che non condurranno più la trasmissione dopo 15 anni di ‘servizio’), ha registrato una media di 4.511.000 di spettatori (16.4%).

Su Rai3 Le Parole della Settimana ha interessato 1.873.000 di spettatori (6.8%), mentre su Italia 1 CSI ha conquistato il 4.6% di share con 1.234.000 di spettatori interessati. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha intrattenuto nella prima parte 1.188.000 di telespettatori (4.4%) e 1.107.000 (4%) nella seconda. Su La7, Lilli Gruber, con Otto e Mezzo, ha conquistato l’interesse di 1.307.000 di spettatori (4.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 442.000 spettatori (1.6%).