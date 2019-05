Ascolti TV sabato 4 maggio 2019: Ballando batte Amici (di nuovo)

By

Ascolti TV, Ballando con le stelle trionfa: Milly Carlucci batte Maria De Filippi

La serata di sabato 4 maggio 2019 ha visto trionfare di nuovo Milly Carlucci in prima serata. Ballando con le stelle è stato visto ieri sera da circa 4 milioni di persone. Il programma di Rai 1, durante la prima parte (dalle 20.45 alle 21.55, durante il segmento Tutti in pista) ha raggiunto uno share pari al 20,2%, mantenendosi poi intorno al 22,6% dalle 21.58 alle 00.55. Amici di Maria De Filippi, nella fascia oraria 21.05 / 00.54 ha raccolto davanti allo schermo più di 3 milioni e 900 mila telespettatori, pari a circa il 21,2% di share (il dato è sceso a 19,6% nella parte Buonanotte Amici).

Ascolti TV sabato 4 maggio 2019: i programmi più visti della prima serata

I programmi più visti ieri, durante la prima serata, sono stati dunque Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. Bisogna dire che, nonostante la vittoria di Milly Carlucci, entrambi (in termini di ascolti tv) hanno portato a casa degli ottimi risultati. A seguire si sono posizionati: Sapiens su Rai 3 (7% di share), la serie tv The Rookie su Rai 2 (5,6% di share), L’Era Glaciale 4 su Italia 1 (5,4% di share), Anche gli angeli mangiano i fagioli su Rete 4 (3% di share) e il film Ora e per sempre su La7 (1,3% di share).

Ascolti TV: sabato 4 maggio 2019 Verissimo si riconferma il programma più seguito del day time pomeridiano

Un ottimo risultato è riuscita a portare a casa ieri anche Silvia Toffanin. La stagione sta quasi giungendo al termine e la trasmissione continua ad appassionare il pubblico. Il suo programma, in onda ogni sabato su Canale 5, è stato il più visto durante il day time pomeridiano. Verissimo ieri con le interviste fatti agli ospiti presenti in studio (tra cui Roby Facchinetti, Gianmarco Saurino, Giorgia Wurth e Alessia Marcuzzi) ha raggiunto oltre 2 milioni e 200 mila telespettatori, sfiorando picchi di share pari al 18,7%.