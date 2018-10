Ascolti tv 27 ottobre: torna Portobello, ma Tu si que vales si conferma vincitore

Ascolti tv ieri: il ritorno in tv di Portobello non trionfa contro Tu si que vales

Fino allo scorso sabato, il programma di intrattenimento di Canale 5 Tu si que vales ha sempre avuto la meglio contro Alberto Angela e il suo Ulisse su Rai 1. Cosa sarà accaduto ieri, 27 ottobre 2018, nella nuova sfida con la trasmissione Portobello di Antonella Clerici? Ecco i dati Auditel! Proprio ieri, grazie alla Clerici, è tornato il programma che andò in onda nell’ormai lontano 1977 per la conduzione di Enzo Tortora. Come in passato, i protagonisti sono state le persone comuni. Ma anche tanti ospiti hanno arricchito la serata di Rai 1, come Carlo Verdone, Arisa e il Piccolo Coro dell’Antoniano. Al fianco della conduttrice, invece, abbiamo visto Carlotta Mantovan supervisionare e coordinare le sei centraliniste che si occuperanno del Centralone. La prima puntata di Portobello ha intrattenuto una media di 4.150.000 telespettatori pari al 20.17% di share. Tutto ciò non è bastato per battere l’ormai decollato Tu si que vales. Il programma di Canale 5, infatti, è stato visto da una media di 5.200.000 telespettatori pari a 28.85 punti percentuali di share. Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara hanno intrattenuto il pubblico con l’immancabile giuria, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi. L’ospite della quarta puntata è stata Valeria Marini.

Ascolti tv 27 ottobre: ecco i dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Dopo aver assistito al trionfo di Tu si que vales nella prima serata di ieri, scopriamo come sono andati gli altri programmi. Nella prima serata di Rai 2 si sono alternati episodi di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans. Il primo ha appassionato una media di 1.102.000 telespettatori pari al 4.85% di share. A seguire NCIS New Orleans ha ottenuto 1.031.000 telespettatori pari al 4.68% di share. La trasmissione di Rai 3 Speciale – I Dieci Comandamenti Come figli miei ha interessato una media di 1.068.000 spettatori pari a 5.15 punti percentuali di share. Il film cult Don Camillo trasmesso su Rete 4 ha divertito una media di 699000 telespettatori pari al 3.38% di share.

Gli ascolti dei programmi andati in onda nel prime time di ieri 27 ottobre

Il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti su Italia 1 ha appassionato una media di 940.000 telespettatori pari al 4.33% di share. La serie televisiva Little Murders su La7 ha raggiunto 409.000 telespettatori pari al 3.05% di share. Infine, Il film Il negoziatore su TV8 è stato visto da 278.000 spettatori pari all’1.4% di share, mentre sul Nove il film Blu Profondo ha interessato una media di 281.000 telespettatori pari all’1.3% di share.