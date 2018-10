Ascolti tv 20 ottobre: Tu si que vales stravince, ma Ulisse chiude in bellezza

Ascolti tv ieri: Tu si que vales sbaraglia la concorrenza e fa il boom di ascolti

Dopo già due vittorie conquistate dall’ammiraglia Mediaset, ieri 20 ottobre si è assistito ad un altro scontro tra Tu si que vales su Canale 5 e Ulisse – il piacere della scoperta su Rai 1. L’ultimo, in realtà, visto che il programma di informazione della Rai è giunto proprio ieri alla quarta ed ultima puntata. Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico, si è davvero superato chiudendo la nuova stagione di Ulisse in bellezza! In un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia degli Asburgo, Angela ha raccontato al pubblico chi era realmente la principessa Sissi. E il risultato è stato clamoroso: una media di 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share è stata conquistata da questa incredibile storia. Ciò, però, non è bastato per collocarsi al primo posto. La terza puntata di Tu si que vales, infatti, ha intrattenuto una media di 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share aggiudicandosi gli ascolti migliori. Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara, hanno condotto una nuova puntata del programma di intrattenimento dell’ammiraglia Mediaset. In giuria, come sempre, abbiamo visto Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi, che hanno applaudito numerosi talenti.

Ascolti tv 20 ottobre: i dati Auditel degli altri programmi in onda in prima serata

Tu si que vales ha stravinto la serata di ieri 20 ottobre, nonostante Alberto Angela abbia dimostrato ancora una volta di avere un ampio pubblico che lo segue. Scopriamo ora come sono andate le altre trasmissioni di ieri. Nella prima serata di Rai 2 si sono alternati episodi di NCIS Los Angeles e NCIS NewOrleans, rispettivamente con una media di 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share e 1.004.000 spettatori pari al 4.8% di share. I Topi, la fiction di Antonio Albanese in onda su Rai 3, ha appassionato 1.053.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. La pellicola Killing Point su Rete 4 ha tenuto incollati allo schermo una media di 402.000 spettatori con il 2% di share.

Ecco gli ascolti degli altri programmi nel prime time del 20 ottobre

Il film d’animazione Shrek Terzo su Italia 1 ha intrattenuto 886.000 telespettatori pari al 4.2% di share. Il primo episodio della serie televisiva francese di genere giallo poliziesco Little Murders ha conquistato 361.000 spettatori con uno share del 2.1%. Infine sul Nove il film Vertical Limit ha raccolto una media di 162.000 spettatori con lo 0.8% di share.