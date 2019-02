Ascolti TV sabato 2 febbraio 2019, Maria De Filippi trionfa su tutti: C’è posta per te fa di nuovo il record di ascolti

C’è posta per te ha trionfato nuovamente ieri sera. Il programma del sabato sera di Maria De Filippi ha portato a casa un altro successo di ascolti. La trasmissione è stata vista da più di 5.700.000 persone, raggiungendo picchi di share pari al 29,1% durante la messa in onda. Un risultato invece degno di nota, ma non tale da superare o raggiungere i livelli di C’è posta, è riuscito ad ottenere Amadeus su Rai 1. A guardare Ora o mai più sono stati ieri sera ben 3.267.000 telespettatori. Lo show della Rai, con il 16,5% di share, è stato il secondo programma più visto in prima serata.

I due programmi più visti ieri in prima serata, dunque, sono stati C’è posta per te e Ora o Mai più (rispettivamente in onda su Canale 5 e Rai 1). A seguire, invece, si sono posizionati: Rai 3 con Eddie the Eagle – Il coraggio della follia (con il 5,9% di share), NCIS Los Angeles e Swat su Rai2 (con uno share del 5,4% e del 5,3%). Al fanalino di conda, in fine, si sono posizionati: Italia 1 con I Pinguini di Madagascar (4,6% di share), Rete 4 con Più Forte Ragazzi!(2,8%) e La7 con Little Murders (2,5% di share). I risultati del prime time, oggi, parlano chiaro ancora una volta: è Maria De Filippi la regina del sabato sera.

