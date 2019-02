C’è posta per te, Carmela show: la De Filippi scoppia a ridere e non si ferma più

Carmela a C’è posta per te conquista tutti: in studio per incontrare un amore perduto

Non solo lacrime e forte emozioni a C’è posta per te stasera, ma anche grandi e grosse risate grazie a Carmela. La signora, come ha raccontato Maria De Filippi, alla trasmissione ha scritto per incontrare un amore conosciuto da adolescente (ma poi perduto di vista). In studio, seguendo le descrizioni e i dati forniti da Carmela, si sono presentati diversi signori. Per capire chi dei tre signori fosse il suo Mario, allora, la signora ha iniziato a raccontare la sua storia, andando indietro nel tempo e riportando alla luce dettagli del suo passato a dir poco esilaranti.

Carmela conquista Maria De Filippi: risate a più non posso a C’è posta per te

Il modo in cui la signora si è presentata a C’è posta per te e la sua personalità sopra le righe hanno divertito non poco il pubblico presente in studio (e anche quello attivo sui social). La stessa Maria De Filippi, nel dover interagire con la sua ospite, si è trovata non poco in difficoltà. Non tanto perché Carmela fosse difficile da gestire ma perché il suo modo di fare e le sue uscite sono state così divertenti che per la conduttrice riuscire a continuare senza ridere è stato davvero difficile.

C’è posta per te: la signora Carmela manda in delirio i social: sarà lei la prossima dama del Trono Over?

La simpatia e la spontaneità della signora Carmela hanno letteralmente conquistato il pubblico di C’è posta per te attivo sui social. Visto il successo riscosso, ad oggi, c’è da chiedersi se rivederemo la donna in qualche altro posto. Magari, chissà, negli studi di Uomini e Donne? In fondo non sarebbe la prima volta questa in cui Maria De Filippi ripesca per il Trono Over un personaggio da un altro suo programma.