Ascolti tv sabato 16 novembre: Tú sí que vales trionfa, Amici 19 parte (molto) bene

Dati ascolti Tv: Tú sí que vales straccia Una storia da cantare

Ieri sera Rai e Mediaset si sono sfidati con due prodotti completamente diversi: da una parte Una storia da cantare, dall’altra Tú sí que vales; il vincitore assoluto è stato ancora una volta il talent show di Canale 5 con il 29.5% di share e 5.427.000 telespettatori, anche se pure il programma dedicato a Fabrizio De André ha saputo difendersi abbastanza bene con il 21.1% di share e 4.147.000 telespettatori. Ieri iniziava pure Amici 19, già travolto da una polemica inaspettata, quindi era una giornata abbastanza importante. Ma vediamo tutti i dati partendo proprio dal prime time.

Dati ascolti Tv sabato 16 novembre: Tú sí que vales è un trionfo

Rai Uno – Una storia da cantare – De André: 4.147.000 telespettatori, share 21.12%; Rai Due – NCIS: 1.178.000 + 1.313.000 telespettatori, share 5.74%; Rai Tre – Dottori in corsia: 666.000 telespettatori, share 3.18%; Rete Quattro – Sentieri selvaggi: 603.000 telespettatori, share 2.91%; Canale 5 – Tú sí que vales: 5.427.000 telespettatori, share 29.50%; Italia Uno – Madagascar 2: 1.068.000 telespettatori, share 4.70%; La 7 – Atlantide – Mussolini. Primo Atto: 513.000 telespettatori, share 2.31%.

Sabato 16 novembre ascolti access prime time, per I Soliti Ignoti il solito trionfo

Per quanto riguarda l’access prime time vi segnaliamo che la situazione non è cambiata rispetto a quanto siamo abituati a scrivervi perché I Soliti ignoti ha nuovamente trionfato sulla concorrenza con il 22.87% di share e ben 5.257.000 di telespettatori, sebbene Striscia la notizia si sia difeso per bene con un buon 19.23% di share e 4.390.000 telespettatori. Vediamo i dettagli:

Rai Uno – I Soliti ignoti: 5.257.000 telespettatori, share 22.87%; Rai Tre – Blob + Le parole della settimana: 914.000 telespettatori, share 4.31% + 1.370.000 telespettatori, share 5.93% (nella presentazione 1.155.000 telespettatori, share 5.31%); Rete Quattro – Stasera Italia weekend: 1.128.000 telespettatori, share 5.09%; Canale 5 – Striscia la notizia: 4.390.000 telespettatori, share 19.23%; Italia Uno – CSI: Miami: 1.205.000 telespettatori, share 5.38%; La 7 – Otto e mezzo: 950.000 telespettatori, share 4.19%.

Dati Auditel 16 novembre preserale: vince L’Eredità ma anche Caduta Libera fa bene

Rai Uno – L’Eredità – La sfida dei 7 + L’Eredità: 2.980.000 telespettatori, share 17.43% + 4.325.000 telespettatori, share 22.38%; Rai Due – Italia – Islanda: 1.060.000 telespettatori, share 5.67%; Rete Quattro – Tempesta d’Amore: 869.000 telespettatori, share 4.22%; Canale 5 – Caduta libera, inizia la sfida + Campionissimi: 3.304.000 telespettatori, share 19.84% + 4.267.000 telespettatori, share 22.37%; Italia Uno – CSI: Miami: 699.000 telespettatori, share 3.45%; La 7 – Perception: 217.000 telespettatori, share 1.36% + 221.000 telespettatori, share 1.17%.

Ascolti pomeridiano: Amici 19 parte col 20.89%, record per Verissimo

Importanti anche alcuni dati relativi al pomeridiano Amici di Maria De Filippi è partito con ben 3.157.000 telespettatori e un buon 20.89% di share, mentre Verissimo ha interessato 3.013.000 persone per uno share del 23.03% (nei Giri di Valzer i risultati si mantengono ottimi: 2.942.000 telespettatori e share del 20.11%). Un sabato davvero positivo insomma per Mediaset.