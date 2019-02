Ascolti Tv sabato 16 febbraio, Maria De Filippi trionfa con C’è posta per te

Ascolti Tv sabato 16 febbraio: Maria De Filippi vince ancora la prima serata con C’è posta per te

Ancora grande trionfa per Maria De Filippi che si piazza sempre al primo posto nella tv degli italiani con C’è posta per te. La prima serata di sabato è, anche questa volta, tutta sua. Sabato 16 febbraio, Canale 5 ha registrato con la quinta puntata del noto programma ben 5.308.000 di telespettatori pari al 28.6% di share. Durante la scorsa puntata, in onda il 2 febbraio, la trasmissione era stata vista da più di 5.700.000 persone, raggiungendo picchi di share pari al 29,1%. Nel frattempo, la quarta serata di Ora o mai più su Rai Uno ha, invece, conquistato 2.917.000 di telespettatori con 16.1% di share. Su Rai Due, NCIS Los Angeles ha tenuto incollati al piccolo schermo 954.000 telespettatori, raggiungendo solo il 4.4% di share. Qualcosina in più ha registrato Rai Tre con Presa Diretta: 4.9% di share con la presenza di 994.000 telespettatori. Pari e Dispari su Rete 4 ha conquistato una media di 777.000 telespettatori con il 3.8% di share.

Ascolti Tv pomeriggio sabato 16 febbraio: più di 3 milioni di telespettatori per Amici

Per quanto riguarda il pomeriggio di sabato 16 febbraio, resta alto Amici con 3.026.000 di telespettatori pari al 20.6% di share. Subito dopo, una nuova puntata di Verissimo ha intrattenuto 2.578.000 di telespettatori con il 21% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.635.000 di telespettatori con il 19.1%. Su Rai Tre, invece, a fare compagnia a 1.370.000 di telespettatori ci ha pensato Tv Talk, che ha registrato il 10.4% di share. Italia Uno ha interessato solo 893.000 di telespettatori che hanno seguito Upgrade, il quale ha conquistato uno share del 5.2%.

C’è posta per te quinta puntata: ospiti Alessandra Amoroso, Pio e Amedeo, Mario Balotelli

Ancora una volta, le storie raccontate da Maria De Filippi, nella prima serata di sabato sul piccolo schermo, riescono a conquistare il cuore dei telespettatori. Più di 5 milioni di persone hanno preferito seguire questa quinta puntata, che ha visto come ospiti Alessandra Amoroso, Pio e Amedeo e Mario Balotelli. La prima è stata protagonista di una storia emozionante, con una madre pronta a tutto pur di sorprendere sua figlia. La cantante si è anche esibita durante la puntata e non ha potuto trattenere la forte emozione. Al contrario, il duo comico si è reso protagonista di una prima parte molto ironica, che ha visto la partecipazione di Mario Balotelli e il fratello di Amedeo.