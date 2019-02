Alessandra Amoroso si sposa: le parole a C’è posta per te non passano inosservate

Alessandra Amoroso a C’è posta per te: cosa ha detto la cantante

Alessandra Amoroso è tornata a C’è posta per te. A chiamarla la signora Santa che, dopo aver perso il figlio Luigi affetto da tetraplegia, ha voluto fare un regalo all’altra figlia Jenny, da tempo grande fan di Sandrina. “Dietro una figlia speciale c’è una mamma speciale che non deve chiedere scusa. Sei una grande donna, mi rivedo molto in te”, ha dichiarato la cantante. Che, come da tradizione, ha portato alcuni doni a Jenny. Ovvero delle magliette e l’iscrizione al suo fan club ma soprattutto un abito da sposa. Jenny sta infatti organizzando il suo matrimonio e Alessandra ha regalato alla giovane una serie di riviste a tema. “So che hai sempre sognato di sposarti in chiesa, così come anche io. Eccoti una serie di riviste, devi solo sceglierlo”, ha assicurato l’Amoroso. Subito dopo ha aggiunto: “Poi mi darai qualche consiglio”. Parole, quelle dell’artista pugliese, che non lasciano dubbi: il matrimonio con Stefano Settepani è vicino.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sposano

Da tempo si parla del matrimonio tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, produttore di Amici, ma la salentina ha sempre smentito seccamente. Qualche giorno fa, ospite di Rai Radio 2, ha però cambiato la sua versione dei fatti. “Non è questo l’anno in cui mi sposerò”, ha dichiarato l’amica di Emma Marrone. Dunque non sarà il 2019 – molto probabilmente a causa degli impegni del tour – ma le nozze sono in progetto. E, alla luce delle ultime dichiarazioni a C’è posta per te, è probabile che il lieto evento sia stato fissato al prossimo anno, nel 2020.

Alessandra Amoroso: dolci parole d’amore per Stefano

“L’amore che mi dà mi rende felice, mi dà equilibrio. In futuro sogno matrimonio e figli ma per ora voglio concentrarmi su questo progetto, sulla musica. Più in là si vedrà, sicuramente mi prenderò una pausa”, ha confidato qualche mese fa Alessandra Amoroso a Verissimo.