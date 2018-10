Alessandra Amoroso a Verissimo: le parole sul fidanzato e il matrimonio

Verissimo, intervista Alessandra Amoroso: cosa ha detto sul fidanzato Stefano Settepani

Alessandra Amoroso è tornata a Verissimo. La cantante ha parlato a lungo dei suoi primi dieci anni di carriera, celebrati con il nuovo album 10. Ma non ha perso l’occasione di aprirsi sulla sua vita privata, chiarendo che matrimonio e figli sono ancora un obiettivo lontano. A dispetto di quanto scrivono i giornali di gossip, Sandrina non si sta per sposare e non è incinta. Ma la storia d’amore con Stefano Settepani, produttore di Amici, continua a gonfie vele. E l’artista pugliese ha speso dolci parole per il suo compagno, con il quale vive da tempo a Roma. “L’amore che mi dà mi rende felice, mi dà equilibrio. In futuro sogno matrimonio e figli ma per ora voglio concentrarmi su questo progetto, sulla musica. Più in là si vedrà, sicuramente mi prenderò una pausa”, ha confidato la giovane a Silvia Toffanin.

Alessandra Amoroso e il rapporto speciale con i fan

Per il momento Alessandra Amoroso si gode il successo dell’ultimo lavoro discografico, 10. Uscito da poche settimane è già in cima alle classifiche e i brani La stessa e Dalla tua parte sono tra i più trasmessi dalle radio. In questo periodo Alessandra è impegnata con il firmacopie in giro per l’Italia e nei prossimi mesi si preparerà per il tour. “Che toccherà tutto il paese, comprese le isole”, ha assicurato l’interprete che ha da sempre un ottimo rapporto con i suoi fan.

Alessandra Amoroso: presto il raduno con la Big Family

Come svelato a Verissimo, dopo firmacopie e tour Alessandra Amoroso farà un raduno con tutti gli iscritti al suo fan club ufficiale.