Ascolti tv sabato 12 dicembre 2020: bene All Together Now, crollo Rai Uno

Gli ascolti sorridono a Michelle Hunziker, meno alla rete ammiraglia del servizio pubblico. Durante la prima serata di ieri sabato 12 dicembre 2020, la finale su Canale 5 di All Togheter Now – La Musica è Cambiata ha interessato 3.784.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai Uno Telethon – Festa di Natale, in onda a partire dalle 20:46, ha totalizzato 1.912.000 spettatori pari al 9.8% di share. Di fatto circa la metà del pubblico della concorrenza.

Guardando agli altri canali, su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.641.000 spettatori (6.2%), mentre Criminal Minds 1.440.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Tomorrowland – Il mondo di domani ha interessato 1.865.000 spettatori (8.2%). Su Rai3, l’esordio di Ricomincio da Raitre ha conquistato 1.162.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Kidnap è stato visto da 1.259.000 spettatori (5.1%).

Quindi su La7 The Aviator ha interessato 439.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 Sempre Natale ha totalizzato 451.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Il Caso Vannini ha conquistato 514.000 spettatori (2.2%).

Ascolti Tv di sabato 12 dicembre 2020: daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha raggiunto 2.008.000 spettatori (11.2%). A seguire a Sua Immagine che ha interessato 1.169.000 spettatori (7.2%); quindi The Voice Senior – Il Viaggio che ha raccolto 1.139.000 spettatori (7.7%). Dopo il tg, Italia Sì con Marco Liorni ha interessato 1.845.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e 2.262.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte.

Spostandosi sul versante Mediaset, Su Canale5 lo speciale di Amici 20 conquista 3.495.000 spettatori (21.2%), mentre Verissimo ha raggiunto 2.953.000 spettatori pari al 20.5% e Verissimo – Giri di Valzer a 2.844.000 pari al 17.7%.

Su Rai 3, lo storico Tv Talk è stato visto da 1.385.000 spettatori (9.3%).

Ascolti Tv di sabato 12 dicembre 2020: Access Prime Time

Prima di gustarsi la prima serata delle varie reti, i telespettatori hanno premiato, come fanno ormai da anni, su Canale5, Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha raccolto 4.872.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha totalizzato 1.166.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rai3 Le Parole della Settimana ha conquistato 1.984.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha raggiunto 1.281.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 1.257.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte. Lilli Gruber, su La7 con Otto e Mezzo Sabato, ha conquistato 1.414.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Ristoranti è stato guardato da 402.000 spettatori (5%). Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 434.000 spettatori vale a dire l’1.7% di share.