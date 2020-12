All Together Now 3, ha vinto Eki: Muro e giudici commossi

Kam “Eki” Cahayadi ha vinto All Together Now 2020, condotto da Michelle Hunziker. La finale, andata in onda nella prima serata di sabato 12 dicembre 2020, ha visto sfidarsi i concorrenti che hanno colpito di più i giudici e il Muro nel corso delle varie puntate. Scendendo nel dettaglio, con il vincitore, sono arrivati fino all’ultima puntata Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio e Savio Vuchio. I sette concorrenti si sono dovuti sfidare in varie manche. Nella prima si sono esibiti tutti i cantanti e a essere subito eliminata è stata Silvia Rita. Dopo di che, i sei rimasti in gara si sono sfidati in coppia, iniziando da Eki che ha scelto di giocare contro Iervolino, vincendo. Dopo di che, Alessio ha sfidato l’amico Savio, perdendo. Si sono ritrovati alla fine di questa manche, Dalila e Antonio. La 23enne di Nardò ha avuto la meglio.

Dunque, la penultima manche ha visto protagonisti Eki, Dalila e Savio. I tre concorrenti si sono esibiti insieme ai quattro giudici. J-Ax ha aperto tutte e tre le esibizioni, mentre Francesco Renga ha duettato con Vurchio, Anna Tatangelo con Cavalera e Rita Pavone con Eki. Pertanto, i migliori di questa penultima fase della finale del talent show è stato il Muro! Prima di conoscere i nomi dei due aspiranti cantanti hanno avuto l’opportunità di accedere alla finalissima, la Pavone ha ammesso di essersi divertita molto durante questa emozionante esperienza. Ed ecco che Michelle Hunziker ha annunciato Eki come primo super finalista e Dalila seconda super finalista.

Per quest’ultima fase della finale, i quattro giudici hanno potuto assistere alle esibizioni posizionandosi nel Muro. Eki ha scelto una canzone italiana per sorprendere i presenti in studio e vincere il programma: Tappeto di fragole dei Modà. Invece, Dalila ha preferito esibirsi con Gabri di Vasco Rossi.

A vincere questa terza edizione è stato appunto Eki. Si è conclusa così anche questa stagione del talent show e il pubblico sui social ha dimostrato gioia per il risultato finale. Sicuramente una vittoria meritata quella di Eki che, prima di prendere parte al programma, faceva il cantante di strada. Dopo il talent la sua vita ha indubbiamente avuto una svolta positiva.

Gli ultimi minuti hanno emozionato non poco i presenti in studio, in particolare quando Eki si è inginocchiato per terra alzando la mano verso il cielo – ha perso la madre diversi anni fa – dopo aver scoperto di essere il vincitore. Il Muro e i quattro giudici non hanno trattenuto la commozione. Tutti insieme hanno infine cantato We are the world.