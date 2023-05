Ascolti tv: Ranieri e Canale 5, chi ha preso la batosta. UeD chiude

Tutti i sogni ancora in volo di Massimo Ranieri fa sorridere Rai Uno che sbanca senza sforzi la prima serata catturando l’attenzione di quasi 3.2 milioni di utenti e uno share pari al 21.1%. Numeri più che buoni per lo show. Male invece Canale Cinque che con il film Ricomincio da me ha preso una batosta ed ha intrattenuto solo 1.7 milioni di persone (10.8%). Sopra la soglia del milione di utenti Italia Uno, con The Transporter Legacy, e Rete Quattro, con Quarto Grado.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 26 maggio 2023:

Rai Uno – Tutti i sogni ancora in volo: 3.185.000 spettatori (21.1% di share);

Canale 5 – Ricomincio da me: 1.723.000 spettatori (10.8%);

Rai Due – The Good Doctor: 854.000 spettatori (4.8%);

Italia 1 – The Transporter Legacy: 1.086.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre – Il traditore: 812.000 telespettatori (5.1%);

Rete 4 – Quarto Grado: 1.162.000 spettatori (8.4%);

La7 – Propaganda Live: 849.000 spettatori (6.5%);

TV8 – Celebrity Chef: 322.000 spettatori (2%);

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 539.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv venerdì 26 maggio 2023: preserale e access prime time

Stasera Italia torna sopra il 4% di share, Affari tuoi inarrestabile.

Rai Uno: Affari Tuoi hanno totalizzato 4.457.000 spettatoti (24.1% di share);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.639.000 spettatori (21.8%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.105.000 spettatori (16.8%);

Rai Uno: L’eredità è stato seguito da 2.334.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e da 3.269.000 utenti (25.6%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un altro! Story ha ottenuto 1.636.000 spettatori (17.4%) nella prima parte ed ha avuto 2.386.000 utenti (19.6%) nella seconda parte;

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 702.000 spettatori nella prima parte (4.1%) e nella seconda 762.000 spettatori (4.1%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.242.000 spettatori (7.1%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.470.000 spettatori (7.8%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.188.000 spettatori (6.6%);

La7: Lingo – Parole in gioco ha totalizzato 131.000 spettatori (1.4%); poi 217.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv venerdì 26 maggio 2023: il pomeriggio

L’arrivo del Giro d’Italia sfiora il 30%. Uomini e Donne chiude non male con la versione Story (16.9%), dando l’arrivederci a settembre.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1.527.000 spettatori (15% di share);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 937.000 spettatori (11%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.717.000 spettatori (20.5%);

Rai Due: Giro d’Italia ha registrato 1.876.000 telespettatori (19.2%). Nel dettaglio Giro in diretta 1.619.000 (15.7%); Giro all’Arrivo 2.458.000 (28.9%); Processo alla Tappa 879.000 (10.9%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.699.000 spettatori (21.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.618.000 spettatori (22%);

Canale 5: Uomini e Donne Story ha avuto un netto di 1.696.000 spettatori (16.9%);

Canale 5: il daytime de L’Isola dei Famosi ha convinto 1.128.000 spettatori (13.3%);

Canale 5: Un Altro Domani ha totalizzato 946.000 spettatori (11.1%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha ottenuto 1.381.000 spettatori (16.6%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 26 maggio 2023

Fiorello, che ha dichiarato a Viva Rai Due che Amadeus non sa se condurrà il prossimo Sanremo, raccoglie un ottimo 16.3%.