Ascolti tv: Porta a Porta e New Amsterdam. Tutti i dati: top e flop

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 14 giugno 2023

Lo speciale di Porta a Porta dedicato all’addio a Berlusconi (Rai Uno) ha registrato 1 milione e 500mila spettatori con il 9% di share, posizionandosi dietro Chi l’ha visto? (Rai Tre) che ha raggiunto 2 milione e 100mila spettatori con il 14% di share. Terzo posto per la serie New Amsterdam (Canale 5) che ha conquistato 1 milione e 300mila spettatori con l’8% di share, seguito da The Good Doctor (Italia 1) su Rai 2 con 1 milione e 100mila spettatori e il 6% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 14 giugno 2023:

Rai Uno – Porta a Porta ha raccolto 1.572.000 spettatori (9,1%);

Canale 5 – New Amsterdam ha totalizzato 1.326.000 spettatori (8,5%);

Rai Due – The Good Doctor ha avuto 1.112.000 spettatori (6,4%);

Italia 1 – C’è solo un Presidente ha fatto compagnia a 707.000 spettatori (4%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha informato 2.136.000 spettatori (14,2%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 744.000 spettatori (5,8%);

La7 – Atlantide ha convinto 525.000 spettatori (4%);

Tv8 – Olanda – Croazia (Nations League) ha ottenuto 954.000 spettatori (5,5%);

Nove – Milano – Bologna ha conquistato 281.000 spettatori (1,5%).

Ascolti tv mercoledì 14 giugno 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.632.000 spettatori (20,3%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.806.000 spettatori (24,98%) nella prima parte e nella seconda da 3.897.000 spettatori (27,79%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher: Come stregata ha ottenuto 1.051.000 telespettatori (8,75%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 895.000 spettatori (4,93%) e spettatori nella 1.243.000 seconda (6,46%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.333.000 spettatori (7,4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 2.057.000 spettatori (10,8%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.763.000 spettatori (9,32%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 211.000 spettatori (2,02%) nella prima parte e 336.000 spettatori (2,55%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 14 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Speciale Tg 1 – Funerali di Silvio Berlusconi è stato seguito da 2.086.000 spettatori (18,30%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.697.000 spettatori (19,91%);

Canale 5: Speciale Tg5 – Funerali di Silvio Berlusconi è stato seguito da 2.352.000 telespettatori (21,9%);

Italia 1: Una mamma per amica ha registrato 233.000 spettatori (1,48%);

Ascolti tv della mattina di mercoledì 14 giugno 2023