Pier Silvio Berlusconi di sasso: funerali papà, cos’è accaduto dopo

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno, si sono celebrati i funerali dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una volta concluse le celebrazioni per l’ultimo saluto al Cavaliere, alle quali hanno partecipato migliaia di persone in piazza Duomo a Milano e altrettanti telespettatori che hanno seguito la cerimonia in diretta tv, il secondogenito del premier si è recato a Cologno Monzese per partecipare a una riunione straordinaria di Mediaset durante la quale ha ricevuto una sorpresa da parte di tutti i suoi dipendenti ai quali ha, a sua volta, ha voluto dedicare un discorso di ringraziamento.

La sorpresa dei dipendenti Mediaset

Quando Pier Silvio Berlusconi è arrivato negli studi Mediaset ad attenderlo nello Studio 20 vi erano i suoi dipendenti che, in questo momento molto difficile e delicato per l’imprenditore, hanno voluto dimostrargli vicinanza e supporto. Tra i tanti volti presenti in studio anche personaggi di spicco della rete come Gerry Scotti che, nel breve video divulgato sui social, si vede in prima fila. Una sorpresa che è stata molto apprezzata da Pier Silvio Berlusconi che a sua volta, visibilmente emozionato, ha voluto dedicare a tutti coloro che erano presenti un discorso improvvisato:

“Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà.”

Queste le parole con le quali Pier Silvio Berlusconi ha tenuto a ringraziare, ma allo stesso tempo anche motivare, tutti coloro che lavorano al servizio di Mediaset e che d’ora in avanti dovranno trovare la forza di farlo in memoria di colui che ne è stato il fondatore, esattamente come avrebbe voluto Silvio Berlusconi. Per concludere l’imprenditore ha voluto ribadire quanto Mediaset e tutti coloro che ci lavorano siano importanti per lui: “Io vi amo, grazie, siete un pezzo enorme della mia vita, della nostra vita” ha affermato Pier Silvio Berlusconi mentre tutti i dipendenti si sono lasciati andare a un lungo applauso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui_mediaset)

Le parole di Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre

Già negli scorsi giorni l’amministratore delegato di Mediaset aveva parlato pubblicamente tramite una lettera che nella giornata di ieri è anche stata letta nell’edizione del Tg5. La lettera conteneva parole dedicate proprio a Mediaset, ai dipendenti e anche ai numerosi telespettatori che ogni giorni sostengono la rete.

“Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai’. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto.”

Queste le parole scritte dal secondogenito del Cavaliere. Parole che esprimono gratitudine nei confronti di chi gli ha permesso di diventare ciò che è oggi e di chi ha sempre creduto in lui, in primis suo padre.