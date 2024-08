Ascolti tv, Noos e Sotto il sole di Amalfi: caporetto per Angela

Ascolti tv del prime time di giovedì 22 agosto 2024 – Brutte notizie, anzi pessime per Noos – L’Avventura della conoscenza (Rai Uno), tornato in onda dopo lo stop stabilito proprio per salvaguardarne gli ascolti. Il programma di Alberto Angela, oltre ad aver perso la sfida con Canale 5, ha fatto registrare i dati peggiori della stagione in corso. Ieri è stato seguito solamente da 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Sotto il sole di Amalfi, proposto dall’ammiraglia Mediaset, ha totalizzato 1.742.000 utenti con uno share del 14%.

Focus sugli ascolti di Noos – L’Avventura della conoscenza

Noos era stato interrotto il 18 luglio per evitare lo scontro con l’imbattibile Temptation Island e per non dover andare in onda mentre venivano trasmesse le Olimpiadi di Parigi. Il ragionamento dei vertici Rai è stato il seguente: vista la pregevolezza del programma è bene proporlo in una serata più ‘comoda’. Così ecco che si è deciso di offrirlo il 22 agosto. Peccato che l’idea non abbia portato i frutti sperati. Quella di ieri è stata la puntata con meno spettatori assoluti dell’estate 2024. Di seguito i dati nel dettaglio:

27 giugno 2.032.000 spettatori e 13.6%;

4 luglio 1.815.000 spettatori e 12.2%;

11 luglio 1.729.000 spettatori e 12.6%;

18 luglio 1.532.000 spettatori e 11.5%;

22 agosto 1.468.000 spettatori e 12.6%.

Un trend al ribasso che spinge a una riflessione sulla trasmissione. Nessuno mette in dubbio la qualità del prodotto e la bravura di Alberto Angela. La domanda è un’altra: bisogna apportare qualche modifica e cambiare qualcosa per rendere il programma più appetibile?

Gli altri programmi del prime time

Altro exploit di In Onda – Prima Serata (La7) che è risultato il terzo programma più visto della serata con 739.000 spettatori (5.7%). A seguire La Figlia del Generale (Rete 4) capace di interessare 692.000 utenti (5.8%). Quindi Atletica Diamond League (Rai Tre) con 665.000 spettatori (4.7%) e il match di UECL Fiorentina – Puskas Akademia (Tv8) che ha avuto 650.000 utenti (4.6%).

Quello che tu non vedi (Rai Due) ha radunato 631.000 spettatori (4.7%). In coda Gioco Sporco – I Misteri dello Sport (Italia 1), con 497.000 utenti (4.3%), e Only Fun – Comico Show (Nove), con 509.000 spettatori (4.2%).

Access prime time e preserale

Bene Techetechete’ (Rai Uno) con 2.562.000 spettatori e il 17.6% di share. Staccata Paperissima Sprint (Canale 5) che ha radunato 2.275.000 spettatori pari al 15.7%. Buoni risultati anche per Reazione a Catena: 1.838.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 2.739.000 utenti (24.2%) nella seconda. Parecchio dietro la replica di The Wall: 1.278.000 spettatori (15.2%) e 1.995.000 utenti (17.6%).