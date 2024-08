Clarissa Marchese si scaglia contro Pino Insegno: l’appello a Liorni

Tra l’affezionato pubblico di Reazione a Catena, quiz show in onda nella fascia estiva preserale di Rai Uno, figura anche una storica tronista di Uomini e Donne nonché ex Miss Italia, vale a dire Clarissa Marchese. Nel dating show scelse Federico Gregucci che oggi è suo marito e con il quale ha avuto due figli. Nelle scorse ore la 30enne originaria di Sciacca, sul social Therads, ha esternato uno sfogo contro l’attuale conduttore del programma dell’ammiraglia della tv pubblica, ossia Pino Insegno, chiedendo a gran voce il ritorno del suo predecessore, Marco Liorni.

La Marchese ha specificato che l’unica trasmissione televisiva degna della sua attenzione è Reazione a Catena. Quindi ha lasciato intendere a chiare lettere di non essere assolutamente convinta dell’operato del comico. Così l’ex tronista di UeD: “Vi prego, ridateci Liorni. È l’unico programma che guardo in tv, un gioco che funziona benissimo e lui non ci sta… Mette sempre in difficoltà i concorrenti, ma perché?”.

Da quando la Rai ha deciso di cambiare conduttore a Reazione a Catena, non sono pochi gli spettatori che hanno considerato la mossa tutt’altro che azzeccata. Dunque quella dell’ex Miss Italia non è una voce isolata. Fatto sta che Marco Liorni non tornerà, per lo meno nei prossimi mesi, al timone del quiz show. A lui, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di riaffidare L’Eredità, programma che ha già guidato nella scorsa stagione con ottimi risultati. E i dati di Insegno a Reazione a Catena cosa fanno emergere?

Rispetto all’ultima edizione di Liorni, Insegno sta facendo peggio. Non di moltissimo, se si esclude il periodo in cui erano trasmesse le Olimpiadi di Parigi (in quel caso sì, i numeri del quiz show sono calati vertiginosamente). Resta però il fatto che Liorni portava a casa qualche punto percentuale in più di share e, almeno stando al sentiment social di chi segue quotidianamente il programma, era più trasversale rispetto al comico e doppiatore che, dal canto suo, si continua a difendere sostenendo che Reazione a Catena, anche sotto il suo comando, se la sta cavando egregiamente. Una mezza verità: parlare di flop sarebbe inesatto, ma restano i numeri e quelli dicono che con Liorni Rai Uno otteneva ascolti più alti.