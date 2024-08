Ascolti Reazione a catena: Liorni e Insegno, chi fa peggio (di molto)

Allarme rosso sugli ascolti tv di Reazione a Catena targato Pino Insegno, fiore all’occhiello della fascia preserale estiva di Rai Uno. Domenica 4 agosto 2024 i dati sono stati disastrosi. Nella prima parte il quiz show ha radunato solamente 1.299.000 spettatori (11.4% di share), nella seconda 1.783.000 utenti (14%). Sul finale il programma è quindi abbondantemente sceso sotto la soglia dei 2 milioni. Si capisce ancor più quanto la situazione non sia rosea, guardando i numeri della trasmissione di un anno fa. Venerdì 4 agosto 2023, Reazione a Catena totalizzava la bellezza di 2.334.000 persone (22.8%) nella prima parte, a seguire 3.420.000 utenti (27.5%). Il doppio!

Vero che in questo momento ci sono in onda le Olimpiadi su Rai Due che rubano spettatori all’ammiraglia; ed è vero che la domenica c’è un calo fisiologico di pubblico rispetto ai giorni feriali. Ma nessuno si aspettava una simile caporetto. Il problema reale è che il trend al ribasso c’è, non si tratta di un caso isolato. L’edizione di Pino Insegno, rispetto all’ultima condotta da Marco Liorni, sta registrando dati allarmanti.

A inizio estate Reazione a Catena ha retto bene ed era in linea con gli ascolti dello scorso anno. Poi ha cominciato a perdere utenti. E non solo per le Olimpiadi. Infatti, guardando alla settimana che ha preceduto i Giochi di Parigi, si nota che lo share rispetto al 2023 è andato in picchiata. Ecco i numeri inequivocabili pre Olimpiadi:

Venerdì 26 luglio 2024. Reazione a Catena: prima parte 1.894.000 spettatori (20.4%), seconda parte 2.194.000 (20.5%).

Mercoledì 26 luglio 2023. Reazione a Catena: prima parte 2.176.000 spettatori (22.1%), seconda parte 3.415.000 (28%).

Giovedì 25 luglio 2024. Reazione a Catena: prima parte 1.977.000 spettatori (22.8%), seconda parte 2.754.000 (25.7%).

Martedì 25 luglio 2023. Reazione a Catena: prima parte 2.262.000 spettatori (24.1%), seconda parte 3.246.000 (28.1%).

Mercoledì 24 luglio 2024. Reazione a Catena: prima parte 1.966.000 spettatori (21.5%), seconda parte 2.881.000 (24.8%).

Lunedì 24 luglio 2023. Reazione a Catena: prima parte 2.252.000 spettatori (22.9%), seconda parte 3.323.000 (27.6%).

Martedì 23 luglio 2024. Reazione a Catena: prima parte 1.973.000 spettatori (21.4%), seconda parte 2.825.000 (23.9%).

Domenica 23 luglio 2023. Reazione a Catena: prima parte 2.010.000 spettatori (20%), seconda parte 2.785.000 (25.2%).

Lunedì 22 luglio 2024. Reazione a Catena: prima parte 2.315.000 spettatori (23.1%), seconda parte 3.248.000 (25.4%).

(25.4%). Sabato 22 luglio 2023. Reazione a Catena: prima parte 2.043.000 spettatori (24%), seconda parte 2.694.000 (26.4%).

Domenica 21 luglio 2024. Reazione a Catena: prima parte 1.846.000 spettatori (16.8%), seconda parte 2.692.000 (22%).

Venerdì 21 luglio 2023. Reazione a Catena: prima parte 2.071.000 spettatori (23.5%), seconda parte 2.881.000 (27%).

Sabato 2o luglio 2024. Reazione a Catena: prima parte 1.780.000 spettatori (20.3%), seconda parte 2.369.000 (23.7%).

Giovedì 20 luglio 2023. Reazione a Catena: prima parte 2.200.000 spettatori (24.3%), seconda parte 3.064.000 (27.4%).

Con l’inizio delle Olimpiadi è arrivato il colpo di grazia per gli ascolti di Reazione a Catena, che negli ultimi 15 giorni solo una volta nella seconda parte è stato in grado di superare i 3 milioni di utenti (è accaduto soltanto lunedì 22 luglio 2024). Nel 2023 invece, nei medesimi giorni, per ben 10 volte si è superata la soglia dei 3 milioni. Di seguito i dati relativi al periodo delle Olimpiadi: