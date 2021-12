Ascolti tv Natale: Stanotte a Napoli e All Together Now Kids, non c’è storia

By

Ascolti tv e share di sabato 25 dicembre 2021 – Stanotte a Napoli (Rai Uno) vince a mani basse la prima serata intercettando oltre 4 milioni di utenti (22.7% di share). Ben differenti i risultati di All Together Now Kids (Canale Cinque), che ha fatto compagnia a 2.2 milioni di telespettatori, venendo quasi doppiato dalla concorrenza dell’ammiraglia della tv di stato.

Male Rai Due che con L giostra di dell’amore ha totalizzato un ascolto medio di soli 720mila spettatori (3.5%). Meglio Rai Tre con Coco (6.3%). Risultato simile registrato da Italia Uno, che con la Banda dei Babbi Natale ha conquistato 1.3 milioni di utenti (6.6%). Per Via col Vento di Rete Quattro lo share è stato di 3.5%, tradotto poco più di 600mila teleutenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai 1: Stanotte a Napoli ha raccolto 4.154.000 spettatori (22.7%).

Rai 2: La Giostra dell’Amore ha interessato 720.000 spettatori (3.5%).

Rai 3: Coco ha catturato l’attenzione di 1.280.000 spettatori (6.3%).

Canale 5: All Together Now Kids ha convinto 2.259.000spettatori (13.5%).

Italia 1: La Banda dei Babbi Natale ha raggiunto 1.331.000 spettatori (6.6%).

Rete 4: Via col Vento è stato visto da 618.000 spettatori (3.5%).

La7: Fuga dal Natale ha incollato innanzi al teleschermo 316.000 spettatori (1.6%).

Tv8:bIl Sapore del Natale ha raccolto 260.000 spettatori (1.3%).

Nove: Queen – We are the Champions ha convinto 446.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv sabato 25 dicembre 2021: access prime time e preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 4,390.000 spettatori (21.5%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di spettatori (%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.660.000 spettatori (16.8%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.509.000 spettatori (19.9%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 1.929.000 spettatori (12.2%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 2.481.000 (14.2%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 25 dicembre 2021