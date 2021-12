All Together Now, Hunziker e Tatangelo: dolci retroscena, parla il vincitore

Giacomo Voli è stato il vincitore di All Together Now 2021. È arrivato alla vittoria dopo una serie di sfide, superando l’ultima, quella con Vincenzo Cantiello. Indubbiamente, durante la finale, è riuscito a colpire proprio tutti cantando Nessun Dorma della Turandot di Giacomo Puccini. Assistendo alla sua esibizione, i presenti in studio non hanno trattenuto la commozione. Oggi Giacomo si lascia andare in un’intervista in esclusiva con SuperGuida TV.

Sicuramente gli resta un bel ricordo dei giurati e della conduttrice. Confessa di aver avuto “da subito un buon impatto con la giuria”. E non dimentica le critiche costruttive fatte da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone: “Ne ho fatto tesoro”. Ed ecco che riserva a Michelle Hunziker bellissime parole.

“È stato importante comunicare che non sono solo il rocker puzzolente. E trovare una rocker in Michelle Hunziker è stato molto bello. È una delle persone più insospettabili che può dimostrare che il rock è trasversale”

Nel corso della finale di All Together Now, Giacomo Voli ha regalato forti emozioni anche quando si è esibito insieme ad Anna Tatangelo, con il brano Shallow di Bradley Cooper e Lady Gaga. Gli piacerebbe collaborare con la giurata in futuro? Ovviamente sì! Su questo, il vincitore non può avere alcun dubbio.

“Per il momento è stata l’unica che mi ha risposto anche su Instagram. È una persona meravigliosa”

Sebbene facciano dei generi diversi, gli piacerebbe collaborare con la Tatangelo, in cui si riconosce per quanto riguarda il suo “percorso educativo di voce”. Sembra proprio che Giacomo sia rimasto colpito positivamente da giurati e conduttrice! Quando ha vinto, ha ricevuto un messaggio da Piero Pelù, con cui aveva avuto a che fare a The Voice, dove arrivò secondo.

Ricorda che il cantante fu il suo “padrino artistico”. Non hanno mai chiuso i loro rapporti, tanto che Pelù ha palesato sui social la sua felicità nel vedere Giacomo trionfare nel programma di Canale 5.

Prima di approdare nel talent condotto da Michelle Hunziker, Voli anni fa venne escluso dalle selezioni per Sanremo Giovani. Ed ecco che oggi, dopo ciò che sono riusciti a fare i Maneskin, Giacomo crede che potrebbe riprovarci.

Giacomo Voli dopo All Together Now

Ci ha sperato, ma non pensava che sarebbe arrivato fino alla fine: “È stata una bella sorpresa anche per me”. Il momento in cui capito che doveva provare a raggiungere la vittoria, è stato quando “Michelle ha avuto un gesto nobile nei miei confronti”.

Come userà i 100mila euro vinti nello show di Canale 5? “Sicuramente inizierò dalle cose più urgenti per poi investire nella musica”, risponde Giacomo.

Ora sicuramente ha intenzione di farsi conoscere ancora meglio e inizierà con Radio 101, che a rotazione gli permetterà di far ascoltare al pubblico la sua musica.