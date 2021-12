All together now, Giacomo strega. Hunziker: “Ba..rdo, m’hai fatto piangere”

Giacomo Voli struggente a All Together Now. Nel corso della seconda manche, quella che ha decretato l’accesso all’ultimissimo step della finale (in onda domenica 20 dicembre su Canale Cinque), il cantante ha intonato le immortali note di Nessun dorma di Giacomo Puccini, rendendosi protagonista di una performance strepitosa che ha lasciato senza fiato. Tutti in piedi (o quasi, visto che due giudici del Muro sono rimasti inspiegabilmente seduti). E tutti con le lacrime agli occhi: l’esibizione è stata un vero e proprio pugno nello stomaco, una botta di emozione pura che ha toccato anche le corde più profonde di Michelle Hunziker e Anna Tatangelo, entrambe piangenti, rapite dalla voce e dall’interpretazione di Voli.

Terminata la performance, Giacomo ha spiegato che il brano è stato un omaggio a due persone a lui molto care. “L’ho dedicata a due persone: una non c’è più ed è mio nonno che ha fatto il musicista tutta la vita. E poi naturalmente a Francesca che è sempre la principessa nella fredda stanza in questo momento”, ha detto l’artista (Francesca è la sua compagna di vita, ndr). A Michelle Hunziker è caduta qualche lacrima. “Bas…do! Fai piangere anche me”, ha chiosato la conduttrice, dando una affettuosa pacca sulla spalla al concorrente.

La parola è quindi passata ai giudici. “Ho pianto, davvero… Mi sono emozionata tantissimo”, ha sussurrato Anna Tatangelo, con voce spezzata, evidentemente commossa. Anche J Ax, Francesco Renga e Rita Pavone hanno trovato l’esibizione entusiasmante. Alla fine Voli ha fatto bingo, raggiungendo il punteggio massimo, 100, e staccando il ticket per l’ultimo atto della finalissima.

All Together Now – La musica è cambiata: Michelle Perera sfida Giacomo Voli

Da segnalare che il musicista si è scontrato con Michelle Perera, la quale, dovendo scegliere il concorrente con cui misurarsi, ha scelto proprio Voli, probabilmente il più forte e temibile tra quelli rimasti in gara. “Io ho già vinto 15mila euro e lui merita la vittoria”, ha spiegato prima del duello, che l’ha vista soccombere (la cantante si è aggiudicata il premio WindTre). Tutti i giudici si sono comunque complimentati con la 36enne, ritenendo che sia stata una delle protagoniste assolute dell’intera edizione del talent show di Canale Cinque.

Parole al miele anche da parte di Francesco Renga che, proprio con Perera, nelle prime puntate, aveva avuto un rovente botta e risposta. Tutto in archivio: Michelle ha stoffa e, soprattutto, carattere da vendere. Chapeau!