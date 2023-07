Ascolti tv: Montalbano cresce, Temptation sul velluto. Chi ha vinto

By

Tutti i dati auditel e gli approfondimenti sullo share relativi ai programmi in onda nella giornata di lunedì 24 luglio 2023

Altra vittoria schiacciante per Temptation Island (Canale Cinque) che continua a veleggiare sul 26% di share, intrattenendo 3.3 milioni di spettatori. Numeri da capogiro considerando il periodo estivo. Si difende Il giovane Montalbano in replica (Rai Uno) che cresce e coinvolge 2.54 milioni di utenti (17.1%). Nessun altro programma del palinsesto generalista è stato in grado di sfondare il milione di telespettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 24 luglio 2023:

Rai Uno: Il Giovane Montalbano ha totalizzato 2.548.000 spettatori (17.1% di share);

Canale Cinque: Temptation Island ha avuto 3.299.000 spettatori (26%);

Rai Due : Che Todd ci aiuti ha interessato 463.000 spettatori (3.2%);

Italia Uno: Le Iene Presentano Inside ha avuto un ascolto di 598.000 spettatori (5.6%);

Rai Tre: Report ha convinto 892.000 persone (5.6%);

Rete Quattro: Zona Bianca ha raggiunto 653.000 spettatori (5.4%);

La7: Il Giocatore Rounders ha interessato 406.000 spettatori (2.8%);

TV8: Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 139.000 spettatori (0.9%);

Nove: Only Fun Comico Show ha catturato 448.000 spettatori (3%)

Ascolti tv lunedì 24 luglio 2023: preserale e access prime time

Techetechete’ vola oltre i 3 milioni di utenti, Paperissima Sprint lo tallona con 2.85 milioni. Reazione a Catena imprendibile ma Caduta Libera, dopo esser finita di recente sotto il milione di utenti nella prima parte, si risolleva un po’.

Rai Uno: Techetechete’ ha raggiunto 3.122.000 spettatori (19.2% di share);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.855.000 persone (17.5%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.252.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e nella seconda da 3.323.000 spettatori (27.6%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.414.000 telespettatori (14.8%) nella prima parte e ne ha avuti 1.826.000 (15.6%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.487.000 spettatori (9.1%);

Rete Quattro: Controcorrente Estate ha informato 641.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e ne ha ottenuti 787.000 (4.7%) nella seconda.

La7: In Onda Estate ha informato 987.000 spettatori (6.1%);

Ascolti tv lunedì 24 luglio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: TG1 – Food System Summit +2 è stato seguito da 596.000 spettatori (6.5% di share);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.582.000 spettatori (19.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.455.000 telespettatori (20.8%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.522.000 telespettatori (23.7%);

Canale 5: La Promessa ha totalizzato 2.011.000 telespettatori (23.1%);

Canale 5: My home my destiny ha segnato 1.573.000 utenti (20.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.157.000 spettatori (14.8%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 24 luglio 2023