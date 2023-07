Temptation Island anticipazioni 6° puntata: volano sedie, i ritorni

Cosa accadrà nella sesta puntata di Temptation Island 2023? L’appuntamento è fissato per lunedì 31 luglio 2023, sempre in prima serata su Canale 5. Dopo l’uscita di scena di due coppie, restano altri due finali da scoprire. Non si mai parlato di Vittoria e Daniele nel corso della quinta puntata. Stesso discorso vale per Alessia e Federico. Dunque, nel prossimo appuntamento il pubblico avrà modo di scoprire gli ultimi sviluppi di questi due percorsi fino ai falò di confronto.

Le anticipazioni della sesta puntata rivelano che Alessia è senza parole per alcuni atteggiamenti tenuti da Federico nel villaggio dei fidanzati. “Lui non è un uomo”, dichiara la ragazza nel video che anticipa cosa accadrà prossima settimana. Problemi anche per Vittoria e Daniele. Quest’ultimo perde completamente la pazienza e butta via una sedia dal Pinnettu! Nel filmato di anticipazioni è possibile vedere l’oggetto lanciato fuori nel giardino del villaggio. Nel frattempo, lei non trattiene le lacrime.

Quindi non mancheranno di sicuro i colpi di scena anche nella sesta puntata di Temptation Island 2023. Intanto, Filippo Bisciglia anticipa che il pubblico avrà modo di scoprire cosa è accaduto a tutte le coppie dopo i rispettivi falò di confronto. Tutti i partecipanti tornano a sedere di fronte al conduttore per raccontare cos’è successo un mese dopo. Va precisato che, ovviamente, le puntate sono registrate ed è già trascorso più di un mese dalla fine delle registrazioni.

Temptation Island quinta puntata: cos’è successo

La quinta puntata è iniziata con Perla e Mirko. La ragazza ha avuto modo di vedere il filmato che la scorsa settimana aveva lasciato in sospeso. Le immagini che hanno mostrato alcuni momenti di Mirko con la tentatrice Gloria hanno fatto esplodere Perla, la quale si è lasciata andare a un duro sfogo. La puntata è andata avanti con il percorso di Francesca e Manuel. Ebbene per loro è arrivato il falò di confronto anticipato, durante il quale lei ha sorpreso tutti e ricevuto non pochi applausi. Mentre Francesca e Manuel hanno lasciato il reality show separati, la situazione è peggiorata per Perla e Mirko. Quest’ultimo ha visto un nuovo filmato della fidanzata e la stessa sorte è toccata a lei.

Si è andati avanti così per un bel pezzo, come una partita di tennis. Alla fine, Mirko è arrivato al limite e ha chiesto il falò di confronto anticipato. Ebbene anche per questa coppia è arrivato il momento di lasciare il reality show delle tentazioni. Al contrario delle altre coppie, Perla e Mirko hanno regalato dei colpi di scena: entrambi hanno già deciso di voltare pagina con il tentatore e la tentatrice con cui hanno vissuto questa esperienza.