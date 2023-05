Ascolti tv: Migliori anni e Come un gatto in tangenziale, chi ha vinto

Carlo Conti trasloca al sabato sera con I migliori anni dell’estate (Rai Uno) e fa il botto, avvicinandosi ai 4 milioni di utenti. Share al 24.4% che, tradotto in termini di sfida contro Canale Cinque, significa doppiaggio della rete ammiraglia Mediaset. Il film Come un gatto in tangenziale registra infatti solo il 12% di share e 2 milioni di spettatori all’ascolto (non proprio dati entusiasmanti). Degli altri programmi solo Shrek su Italia Uno è in grado di andare oltre il milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 20 maggio 2023:

Rai Uno, I migliori anni dell’estate ha appassionato 3.894.000 spettatori con il 24.4% di share;

Canale 5, Come un gatto in tangenziale ha convinto 2.023.000 spettatori con il 12% di share;

Rai Due, Tg2 Post – Speciale ha informato 749.000 spettatori (4%);

Italia Uno, Shrek ha interessato 1.189.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre, Callas segreta – Speciale La gioia della musica ha totalizzato 899.000 persone (5.5%);

Rete 4, Speciale Controcorrente è stato seguito da 687.000 spettatori (3.7%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 486.000 spettatori (3%);

Tv 8, Radio Italia Live – Il concerto ha totalizzato 541.000 spettatori (3.2%);

Nove, Basket – LBA Playoff – Umana Reyer Venezia Vs Banco di Sardegna Sassari ha raggiunto 116.000 persone (0.7%).

Ascolti tv sabato 20 maggio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari tuoi: 4.826.000 spettatori (25.7%);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.974.000 persone (15.8%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 1.061.000 telespettatori (5.7%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 750.000 spettatori nella prima parte del programma (4.1%) mentre nella seconda ne ha avuti 650.000 (3.4%);

La 7: In onda ha raggiunto 847.000 persone (4.5%);

Rai Tre: Le Parole ha interessato 1.435.000 spettatori (7.7%);

Rai Uno: L’Eredità Sfida dei 7 ha intrattenuto 2.782.000 spettatori (21.6%); L’Eredità – Gioco finale ha avuto 3.702.000 utenti (24.6%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha raggiunto 1.838.000 spettatori (15%) e nella seconda parte ne ha 2.587.000 raggiunti (17.8%).

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 184.000 spettatori (1.5%) nella prima parte e 227.000 spettatori (1.6%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 20 maggio 2023: il pomeriggio

Bene Verissimo che ha proposto lo Speciale di Amici. Da segnalare il balzo di Italia Sì di Marco Liorni.