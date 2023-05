Verissimo- Speciale Amici, che bizzarrie: fuori onda e playback

La puntata di Verissimo di sabato 20 maggio è stata dedicata a festeggiare la 22esima edizione di Amici, conclusasi lo scorso 14 maggio. In studio, pronti ad essere intervistati da Silvia Toffanin, infatti, sono arrivati i quattro finalisti accompagnati dai loro professori: Angelina e Lorella Cuccarini, Isobel e Alessandra Celentano, Wax e Arisa, Mattia Zenzola e Raimondo Todaro. Inoltre, sono stati ospiti anche due dei tre giudici del programma, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Isobel e il rapporto con Alessandra Celentano

La prima finalista a far ingresso negli studi di Verissimo è stata Isobel, l’australiana arrivata quarta in questa 22esima edizione di Amici. Dopo aver parlato del rapporto con la famiglia e del percorso nel talent show di Canale 5, la ballerina ha dedicato delle dolci parole per la sua professoressa, Alessandra Celentano, riferendosi a lei come “la mia nonna“, scatenando le risate del web e della stessa Celentano, che stava sentendo tutto nel backstage, in attesa di fare il suo ingresso.

Poco dopo, infatti, la coreografa si è unita ad Isobel, che ha parlato dell’ex allieva con grande ammirazione ed affetto. Una frase in particolare ha colpito moltissimo i telespettatori e la stessa giovane australiana, tanto da portarla alle lacrime. “La sua realizzazione sarà la mia felicità”, ha detto, parlando del futuro della ballerina.

Wax: l’esibizione a Verissimo fa discutere

Dopodiché, Silvia Toffanin ha ospitato Wax, il terzo classificato di Amici. L’ex allievo ha parlato della sua infanzia, dei vari lavori svolti prima di iniziare a cantare e di cosa gli ha lasciato l’esperienza nel talent show. Il giovane senti di essere veramente cambiato e di aver imparato ad “amare” proprio grazie al percorso nella Scuola. Poco dopo, Wax è stato raggiunto dalla sua professoressa, Arisa. Wax e Arisa hanno sempre avuto un rapporto speciale, che andava oltre al rapporto professoressa – allievo. Per questo, il cantante ha dichiarato di considerare Arisa una vera e proprio amica.

Infine, Wax ha presentato il suo nuovo singolo “Anni 70″, che anticipa il suo primo album in uscita il 27 maggio. Peccato che, molti non hanno potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio: l’ex allievo, infatti, avrebbe cantato in playback, suscitando l’attenzione del mondo del web, che ha commentato la performance ironicamente sui social. C’è da dire che, appare abbastanza evidente che l’ex allievo potrebbe non essersi esibito dal vivo, come dimostrato dal fatto che la sua bocca spesso non era in sincronia con la canzone.

Angelina Mango e l’amicizia con Wax

Dopo un’intervista ai due giudici Malgioglio e Giuseppe Giofrè, è stato poi il turno di Angelina Mango. La cantante si è confidata con Silvia Toffanin, parlando della sua infanzia a suon di musica e dei progetti futuri. L’ex allieva è stata poi raggiunta da ben tre persone: l’amica Federica, conosciuta proprio ad Amici; la professoressa Lorella Cuccarini e il compagno di finale, Wax.

I due hanno stretto un bellissimo rapporto all’interno della Scuola, tanto da conquistare un numero enorme di fan che da mesi sperano di poter veder nascere un amore tra i loro beniamini. Tuttavia, Angelina e Wax hanno nuovamente smentito le voci di chi crede che tra di loro ci sia qualcosa di più, ribadendo come ad unirli ci sia solo una meravigliosa amicizia.

Mattia Zenzola: il vincitore di Amici a Verissimo

L’ultimo ad essere intervistato da Silvia Toffanin è stato il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola. Mattia ha concluso il suo percorso nella Scuola dopo non uno, ma ben due edizioni, dato che l’anno scorso aveva preso parte al programma prima di dover abbandonare a causa di un infortunio. Una vera e propria rivincita la sua, che dimostra come nella vita non bisogna arrendersi mai.

Al suo fianco, poi, sono arrivati anche la sua amata mamma e la sua compagna di ballo Benedetta. Dopo aver ballato con la sua partner, Mattia ha voluto ringraziarla pubblicamente per averlo sempre supportato, ribadendo come quest’avventura non sarebbe stata la stessa senza di lei.

Successivamente, il ballerino è stato sorpreso anche dal suo professore, Raimondo Todaro, che ha ribadito tutto il bene che prova nei suoi confronti. Per Raimondo, lavorare ad Amici era una vera e propria sfida, dato che il suo obiettivo era quello di dare il giusto valore al ballo latino all’interno del programma. Ebbene, il suo traguardo è stato più che raggiunto, dato che è riuscito a portare il suo pupillo alla vittoria.

Nel corso dell’intervista, inoltre, in tanti si sono accorti che, spesso, iniziavano a partire degli applausi completamente fuori onda, dovuti probabilmente ad un errore di montaggio. Insomma, tra playback e fuori onda, non sono mancate sicuramente le gaffe in questa puntata speciale di Verissimo.