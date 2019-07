Ascolti tv 3 luglio 2019: buona partenza per Manifest che appassiona

Ascolti tv mercoledì 3 luglio 2019: la nuova serie tv di Canale 5, Manifest, appassiona il pubblico nella prima puntata della stagione

Manifest sta piacendo al pubblico di Canale 5. E ne stanno dando prova gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 3 luglio. La serie tv fantascientifica statunitense ha registrato una buona partenza per la prima puntata della prima stagione: il 14,5% di share ed ha tenuto incollati un totale di oltre 2 milioni e 500 mila telespettatori. La storia, infatti, è molto avvincente e ricca di dettagli. Tanti che l’attenzione del pubblico deve essere ai massimi livelli per evitare di perdere passaggi importanti della trama. Non è andata male neanche la prima serata di Rai 1 che ha proposto SuperQuark con il sempre stimato Piero Angela. Il programma è stato seguito da un pubblico importante (1 milione e 800 mila telespettatori) e si è difeso bene dal diretto competitor. Anche gli altri canali non sono andati male, su Rai 3, per esempio gli italiani hanno seguito anche le inchieste di Chi l’ha Visto?.

Ascolti tv 3 luglio: ancora testa a testa tra Reazione a Catena e Caduta Libera

I game show piacciono agli italiani. E di questo ne abbiamo prova per l’intera stagione televisiva. Anche i programmi più estivi stanno riscuotendo un buonissimo successo. Continua, per questo, il testa a testa tra Gerry Scotti e Marco Liorni con i loro rispettivi giochi per mantenere fresca e allenata la memoria anche d’estate. La conduzione di Liorni al timone per il primo anno di Reazione a Catena piace ai telespettatori, e nel preserale del 3 luglio la trasmissione ha registrato il 23,6% di share. Si difende bene ancora anche Caduta Libera che ha come campione Nicolò Scalfi. La puntata di ieri ha conquistato il 20,4% di share.

Come stanno andando i programmi estivi di Rai 1?

Chiusa la parentesi di Vieni da me, La Prova del Cuoco e di tutti gli altri programmi che ci hanno fatto compagnia per l’autunno e l’inverno; Rai 1 continua a tenere alta l’aspettativa del pubblico con i nuovi programmi dell’estate 2019. Tra questi troviamo Io e Te con Pierluigi Diaco (che tra gli altri ha intervistato anche Albano) e le nuove conduzioni de La Vita in Diretta (con Beppe Convertini e Lisa Marzoli) e Uno Mattina Estate.