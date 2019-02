Ascolti tv mercoledì 27 febbraio: risale a fatica L’Isola dei Famosi

Ascolti tv mercoledì 27 febbraio 2019: L’Isola dei Famosi migliora ma a fatica

Continua a non registrare molto successo il reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi. Il programma in onda in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset ha registrato nell’ultima puntata, di mercoledì 27 febbraio, il 16,9% di share e un totale di 2 milioni e 800 mila telespettatori. Risale dunque la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, ma a fatica rispetto alla settimana scorsa. L’Isola infatti è stata battuta, come ci dimostrato i dati Auditel, dalla partita di calcio della Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta, che è stata invece seguita da 4 milioni e 500 mila telespettatori, registrando così il 18,3% di share. Non male Rai 2 con la fiction La Porta Rossa, che ha interessato 2 milioni e 600 mila telespettatori e l’11,4% di share. Anche Rai 3 con il suo Chi l’ha Visto ha registrato un buon traguardo, con il 9,9% di share.

Mercoledì 27 febbraio: Canale 5 vince su Rai 1

Un vero successo quello registrato da Canale 5 durante il daytime del pomeriggio. Tutti gli appuntamenti, dalle soap ai programmi, di Canale 5 hanno battuto la storica concorrente, Rai 1. In particolare, sono stati Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi a registrare lo share più alto, entrambi oltre il 24%. Gli show di Maria De Filippi sono ormai dei grandi successi e portano a Mediaset molti telespettatori, tra i 2 milioni e i 3 milioni, registrati nella giornata di mercoledì 27 febbraio. Buono anche il risultato della soap spagnola Il segreto e del daytime de L’Isola dei Famosi. Un po’ in calo, Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso che però con il suo 18% di share ha battuto La Vita in Diretta, che invece ha avuto il 12% di share e un totale di 1 milioni e 800 mila telespettatori.

Il Paradiso delle Signore, come va dopo il rischio chiusura

La soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, come sta andando? A rischio chiusura, la fiction ora divenuta una soap quotidiana ha registrato il 14,7%, meno delle dirette concorrenti di Canale 5, Beautiful, Un Vita e Il segreto. Anche se è molto seguita, Il Paradiso delle Signore potrebbe essere chiusa a maggio, o almeno questi sono gli ultimi aggiornamenti delle scorse settimane.