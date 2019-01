Ascolti tv mercoledì 2 gennaio, Basta un paio di baffi conquista 5 milioni di spettatori

I dati Auditel dei programmi in onda ieri in prima serata

Vediamo gli ascolti dei programmi andati in onda ieri, mercoledì 2 gennaio 2019, in prima serata sui principali canali. Su Rai1 l’appuntamento era con Basta un paio di baffi. Il primo film tv del nuovo ciclo della serie Purchè finisca bene è stato visto da 5.052.000 spettatori. Il film interpretato da Antonia Liskova, Sergio Assisi e Marco Bonini ha registrato uno share pari al 21.7%. Su Canale 5 era invece in programma il film Collateral Beauty con un cast di stelle come Will Smith e il premio Oscar Kate Winslet. La pellicola ha tenuto davanti al televisore 2.217.000 spettatori con uno share del 9.7%. Tornando ai canali della rete Rai, su Rai2 è andato in onda il film d’animazione Pixels che ha interessato 1.457.000 spettatori, pari al 5.9% di share. Su Rai3 invece l’appuntamento era con il film La leggenda di un amore – Cinderella. La pellicola con protagonista Drew Barrymore è stata vista da 1.488.000 spettatori (6.2% di share).

Gli ascolti dei programmi in onda sulle reti Mediaset

Grande successo dunque ieri sera, mercoledì 2 gennaio, per il film Basta un paio di baffi. Il primo episodio della terza stagione di Purchè finisca bene ha conquistato il favore del pubblico ed è stato premiato agli ascolti. La storia dell’aspirante chef Sara che per realizzare il suo sogno si traveste da uomo ha fatto ridere e divertire. Tornando alle reti Mediaset, su Italia 1 l’appuntamento era con il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Chiedimi se sono felice. La pellicola è stata seguita da 1.557.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su Rete 4 è andata invece in onda una nuova puntata di CR4 La repubblica delle donne. Lo show di Piero Chiambretti ha interessato 1.068.000 spettatori (5.2%)

Dati Auditel dei programmi in onda sulle reti minori

Vediamo infine gli ascolti registrati ieri dai programmi in onda sulle reti minori. Su La7 la pellicola western I 4 figli di Katie Elder ha registrato 850.000 spettatori, pari al 3.7% di share. Su Tv8 appuntamento con il film Mister Chocolat che è stato visto da 377.000 spettatori con l’1.6% di share. Infine sul Nove, Prospettive di un delitto ha interessato 559.000 spettatori (2.3%).