Ascolti Tv mercoledì 19 giugno 2019: i risultati di Live-Non è la d’Urso

Ascolti Tv, i dati dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso su Canale 5

La prima serata di mercoledì 19 giugno 2019 ha visto scontrarsi Rai 1 e Canale 5, rispettivamente con la partita di calcio Under 21 Italia-Polonia e la diretta di Live – Non è la d’Urso. Entrambe le reti sono riuscite a registrare risultati abbastanza alti. Scendendo nel dettaglio, la nazionale Under 21 ha raccolto di fronte al piccolo schermo più di 6milioni di telespettatori, conquistando così la prima serata. Dall’altra parte, invece, l’ultima puntata del programma di Barbara d’Urso ha visto interessati più di 2 milioni di telespettatori. I dati forniti nelle ultime ore parlano precisamente di 6.002.000 spettatori pari al 27.3% di share (pre e post partita nel complesso: 3.412.000 – 16.9%) per la partita Italia-Polonia su Rai 1. L’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, invece, ha conquistato 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share (presentazione di 31 minuti: 2.561.000 – 11.6% – Buonanotte di 8 minuti: 844.000 – 20.3%). La d’Urso chiude così in bellezza la sua prima edizione del Live.

Ascolti Tv: Barbara d’Urso chiude in bellezza, Paperissima Sprint conquista l’Access prime time

Barbara d’Urso chiude in bellezza la prima edizione del suo nuovo programma in prima serata. La puntata di ieri, che ha visto ancora protagoniste le vicende legate al caso di Pamela Prati, ha conquistato più di 2 milioni di telespettatori. Intanto, su Rai 2 Qualcosa di Speciale ha registrato uno share del 6.1%, con 1.305.000 di telespettatori. Rai 3, con Chi l’ha visto?, ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.692.000 di telespettatori, con uno share del 8.9%, mentre Rete 4 ha registrato con Forrest Gump uno share del 5.2% con la presenza di 948.000 telespettatori. L’access Prime Time ha visto trionfare Paperissima Sprint Estate su Canale 5 con 2.965.000 di telespettatori (14.4%). Subito dopo si piazza la soap Un Posto al Sole con 1.608.000 di telespettatori (7.7%) e Otto e Mezzo su La7 con 1.419.000 di telespettatori (6.9%).

Preserale Ascolti Tv: Reazione a Catena vs Caduta Libera

Il preserale vede sempre contendersi gli ascolti tv Rai 1 e Canale 5, rispettivamente con Reazione a Catena e Caduta Libera. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato una media di 2.214.000 di telespettatori (19.8%) e Reazione a Catena ha intrattenuto 3.506.000 di telespettatori (24.4%). Invece, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha visto di fronte al piccolo schermo 1.732.000 di telespettatori (16%) e Caduta Libera 2.937.000 di telespettatori (21%).