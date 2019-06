Eva Grimaldi contattata da Mark Caltagirone: l’appello a Pamela Prati

Il messaggio di Mark Caltagirone a Eva Grimaldi: il retroscena a Live-Non è la d’Urso

Tra Mark Caltagirone e Pamela Prati spunta Eva Grimaldi. Nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso di mercoledì 19 giugno è venuto a galla un retroscena mai svelato fino ad oggi. Come spifferato da Imma Battaglia, neo moglie di Eva, la Grimaldi è stata contattata dal finto fidanzato della Prati qualche mese fa. L’uomo ha chiesto, tramite Instagram, il nome del wedding planner di Eva (Enzo Miccio, ndr) e gli ha poi augurato tanta serenità e felicità per la relazione con la Battaglia. Non solo: stando a quanto dichiarato dalla Grimaldi, Mark ha pure inviato un video a Eva, che però non è mai stato visualizzato dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. E che al momento non è più rintracciabile visto che l’account di Caltagirone è stato cancellato dai social network dopo che sono saltate le nozze con la prima donna del Bagaglino.

Eva Grimaldi dalla d’Urso: il racconto su Mark Caltagirone

“Eva è stata contattata da Mark Caltagirone ma non l’ha mai detto perché è una persona molto riservata”, ha premesso Imma Battaglia a Live-Non è la d’Urso. Un dettaglio inedito, che poi Eva ha voluto chiarire: “Mi ha chiesto su Instagram del mio wedding planner e mi ha detto che ci saremmo visti al matrimonio con Pamela. Poi mi ha mandato un video che io, per correttezza nei confronti della Prati, non ho mai aperto. All’epoca non avevo capito bene la situazione, non capivo se questo Mark era un latin lover oppure no”.

L’appello di Eva Grimaldi a Pamela Prati in diretta tv

Nonostante l’aneddoto su Mark Caltagirone, Eva Grimaldi ha voluto fare un appello pubblico nei confronti di Pamela Prati, che conosce da tempo. “Reputo Pamela Prati un’amica. Se lei ha bisogno di una persona con cui parlare io ci sono“, ha sottolineato l’attrice ed ex fidanzata di Gabriel Garko, oggi felicemente sposata con Imma Battaglia.