Ascolti tv mercoledì 19 dicembre, 3 milioni di spettatori per Ultimo 5 con Raoul Bova

La fiction in onda su Canale 5 vince la sfida di ieri contro La cena di Natale

Ieri sera, mercoledì 19 dicembre, su Canale 5 ha debuttato Ultimo 5 – Caccia ai Narcos, la nuova e attesa serie con protagonista Raoul Bova. La fiction ha tenuto davanti al piccolo schermo 3.319.000 spettatori pari al 15.2% di share. Questa volta il comandante Ultimo è alle prese con una missione molto rischiosa: infiltrarsi nel cartello di narcotrafficanti messicani degli Zetas, ex militari guidati dal feroce El Cobra. Per infiltrarsi negli Zetas, la prima mossa da fare è convincere Laura Aguilar (Nerea Barros), madre dell’adolescente Santiago (Jose Dammert) e compagna di El Cobra che vive a Roma per gestire i traffici dei Narcos con le cosche calabresi. Su Rai1 era invece in programma il film La Cena di Natale. La pellicola con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti ha conquistato 2.779.000 spettatori. Il film, diretto da Marco Ponti, ha ottenuto uno share del 2.4% di share. Su Rai2 la seconda puntata di Guarda.. Stupisci, con Renzo Arbore è stata seguita da 2.227.000 spettatori pari al 12.6% di share. Infine su Rai3 Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli ha raccolto davanti al video 2.2211.000 spettatori pari ad uno share del 10.9%.

Su Rete 4 Piero Chiambretti con #CR4: La Repubblica delle Donne

Buoni dunque gli ascolti registrati dalla prima delle due puntate della nuova fiction con Raoul Bova, Ultimo 5 – Caccia ai Narcos. Tornando ai canali Mediaset, vediamo invece che su Italia 1 l’appuntamento ieri sera era con il film di Natale Fred Claus – Un fratello sotto l’albero che è stato visto da 1.160.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 il programma di Piero Chiambretti #CR4: La Repubblica delle Donne ha ottenuto 738.000 spettatori con il 3.7% di share.

Gli ascolti dei programmi in onda sulle reti minori

Vediamo infine gli ascolti ottenuti ieri sera, mercoledì 19 dicembre, dagli altri programmi in onda sulle reti minori. Su La7 Atlantide- Speciale Gli Anni Spezzati ha registrato 582.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 l’appuntamento era con il film Karate Kid – La Leggenda Continua che ha ottenuto 473.000 spettatori con il 2.4%. Infine sul Nove il film The Grey con Liam Neeson è stato visto da 356.000 spettatori con l’1.7% di share.