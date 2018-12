Replica Ultimo Caccia ai Narcos: dove rivedere la prima puntata del 19 dicembre

Replica Ultimo Caccia ai Narcos prima puntata: dove e quando rivedere la miniserie

Trovare la replica di Ultimo Caccia ai Narcos non sarà un problema, qualora aveste perso la prima puntata del 19 dicembre! È stato un inizio col botto per la Caccia ai Narcos che purtroppo si concluderà in sole due puntate. Tuttavia mandare in onda fiction e miniserie nel periodo natalizio, o nei giorni immediatamente precedenti, è sempre un rischio. Le cene di lavoro, con gli amici e con i parenti sono all’ordine del giorno anche nella settimana che precede il Natale! Mediaset lo sa, così come chi non vuole perdere le nuove avventure del capitano Ultimo sa bene che troverà facilmente la replica della prima puntata.

Replica prima puntata Ultimo Caccia ai Narcos: dove, come e quando rivederla

Abbiamo controllato la Guida Tv Mediaset dei prossimi sette giorni e purtroppo non abbiamo trovato repliche di Ultimo in programmazione. La guida però si ferma al 26 dicembre, per cui non è da escludere che nei pomeriggi tra Natale e Capodanno non vadano in onda le repliche delle puntate di Ultimo Caccia ai Narcos. Per non rischiare, comunque, vi suggeriamo di collegarvi sul sito Mediaset Play e usufruire del servizio On Demand. Qui troverete la prima puntata di Ultimo del 19 dicembre e sarà disponibile già poche ore dopo la messa in onda. Per cui avrete anche la possibilità di recuperare la prima puntata e godervi in diretta la seconda giovedì sera. Di sicuro nei prossimi mesi verranno riproposte le repliche di Ultimo, ma siamo certi che non vorrete aspettare molto!

Ultimo Caccia ai Narcos, cosa è successo nella prima puntata

Adesso che sapete dove vedere la replica della prima puntata di Ultimo abbiamo visto l’Interpol contattare Roberto per una delicata missione: smantellare un potente e pericoloso cartello messicano. Si tratta del clan degli Zetas e a capo c’è El Cobra. Per arrivare a lui, Ultimo si è infiltrato e si è avvicinato a Laura, la compagna del Cobra, fingendosi un boss calabrese interessato ai traffici del clan. Non è stato per niente facile riuscire a conquistare la sua fiducia, ma le abilità del capitano dei carabinieri si dimostreranno validissime anche in questa nuova avventura.