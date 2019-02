Ascolti Tv mercoledì 13 febbraio: L’Isola dei Famosi risale e batte tutti

By

Ascolti Tv mercoledì 13 febbraio: successo per la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, seguita dalla partita di Champions League

Salgono i dati di ascolto dell’Isola dei Famosi 2019. Ebbene secondo quanto svelato nelle ultime ore, la puntata di mercoledì 13 febbraio avrebbe conquistato una bella porzione di pubblico. La prima serata di ieri vede il noto reality grande protagonista con ben 2.885.000 di telespettatori pari al 17.3% di share. Conquista, invece, 3.043.000 di telespettatori con il 12.5% di share, la fiction su Rai Due La Porta Rossa 2. Su Rai 1 la partita di Champions League Ajax-Real Madrid ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.515.000 di telespettatori pari al 13.81% di share. L’ultima puntata di #CR4: La Repubblica delle Donne non ha ottenuto un grande successo, visto che ha registrato la presenza di soli 774.000 di telespettatori con il 4.11% di share. Su Italia Uno andava in onda Il mistero dei templari – National Treasure, che ha interessato 1.432.000 di telespettatori con il 6.6% di share. Infine, su Rai 3 è andato in onda il noto programma Chi l’ha visto? che ha conquistato 2.242.000 di telespettatori con uno share del 10.24%.

Ascolti Tv pomeriggio mercoledì 13 febbraio: Uomini e Donne si mantiene alto

Per quanto riguarda il pomeriggio si mantiene sempre alto Uomini e Donne con 3.192.000 di telespettatori e uno share del 23.88%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.590.000 di telespettatori con il 22.95%, mentre Amici 2.526.000 di telespettatori con il 22.58%, Subito dopo la soap opera spagnola Il Segreto ha ottenuto uno share del 22.35% con 2.564.000 di telespettatori. Pomeriggio Cinque ha conquistato 2.337.000 di telespettatori (19.38%), nella prima parte, 2.671.000 di telespettatori (18.97%), nella seconda parte, e a 2.321.000 di telespettatori (15.02%), nella terza parte di breve durata. La seconda serata, invece, ha visto al primo posto il TG5 Notte su Canale 5 con una media di 582.000 di telespettatori pari ad uno share del 14.5%. Subito dopo si piazza Porta a Porta, seguita da 670.000 di spettatori con l’8.59% di share. Infine, l’approfondimento post partita di Champions League ha interessato su Rai Uno 1.245.000 di telespettatori con il 7.14%.

Ascolti Tv, nella prima serata trionfa la quinta puntata l’Isola dei Famosi

Una grande soddisfazione per l’Isola dei Famosi 2019, che con la quinta puntata conquista più di del 17% di share. Il noto reality fa un grande passo avanti in prima serata, con le vicende che riguardano i naufraghi. I telespettatori hanno visto Yuri e Kaspar eliminati. Mentre il primo ha definitivamente abbandonato il gioco, Capparoni ha scelto di restare sull’Isola che non c’è.