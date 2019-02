Isola dei Famosi 2019 quinta puntata: nominati, eliminati e i primi scontri

Quinta puntata Isola dei Famosi: cosa è successo? Eliminato e nominati

Cosa è successo durante la quinta puntata dell’Isola dei famosi? Proviamo a fare un riassunto. Per conoscere i nomi dei nominati di questa settimana, anche questa volta, abbiamo dovuto aspettare fino alla fine. Lasciandosi guidare dall’istinto e cercando di salvaguardare le proprie amicizie, i naufraghi hanno fatto la loro scelta. I concorrenti che rischiano di uscire la prossima settimana sono: Giorgia Venturini, Marco Maddoloni e Luca Vismara. Gli eliminati, invece, questa sera sono stati due: Kaspar Capparoni (che ha perso al televoto settimanale ma ha accettato di continuare il gioco – da solo – su l’Isola che non c’è) e Yuri Rambaldi (che ha lasciato l’Isola a seguito di una nomination lampo contro Stefano Bettarini e Giorgia).

Nominati Isola 2019, tutte le nomination: chi ha nominato chi

Come anticipato, Giorgia Venturini, Marco Maddoloni e Luca Vismara sono i nominati di questa settimana. I primi sono stati nominati dal gruppo, l’ex allievo di Amici invece dal leader (titolo che questa settimana ha conquistato Soleil). Dopo le discussioni e i confronti accesi avvenuti durante la diretta (come lo scontro tra Bettarini e Maddaloni), i naufraghi hanno palesato le loro preferenze. Ed ecco chi ha nominato chi stasera:

– Marco Maddaloni ha nominato Luca Vismara;

– Aaron ha nominato Giorgia Venturini;

– Ariadna Romero (la nuova arrivata – immune alla nomination) ha nominato Luca Vismara;

– Giorgia Venturini ha nominato Marco Maddaloni;

– Le sorelle Mihajlovic hanno nominato Stefano Bettarini;

– Sarah altobello ha nominato Marco Maddaloni;

– Ghezzal ha nominato Giorgia Venturini;

– Jeremias Rodriguez ha nominato Stefano Bettarini;

– Marina La Rosa ha nominato Giorgia Venturini;

– Luca Vismara ha nominato Giorgia Venturini;

– Riccardo Fogli ha nominato Giorgia Venturini;

– Paolo Brosio ha nominato Giorgia Venturini;

– Jo Squillo ha nominato Giorgia Venturini;

– Stefano Bettarini ha nominato Marco Maddaloni.

L’eliminato della prossima settimana, come successo con Kaspar e Yuri stasera, non lascerà subito il reality ma avrà la possibilità di rimanere in gioco. Come? Spostandosi nell’altra Isola e continuando il reality solo e lontano dagli altri naufraghi.

Isola dei famosi: tutto quello che è successo durante la quinta puntata

Forti emozioni e colpi di scena non sono mancati in questa quinta puntata de l’Isola dei famosi. Stefano Bettarini, per esempio, è stato beccato dalla produzione mentre manometteva la macchina del riso (con il beneplacito degli altri naufraghi). Lo stesso, poi, si è ritrovato a discutere per questo motivo con Marco Maddaloni, che a sua volta si è difeso dalle accuse dell’ex calciatore. Si è parlato anche del bacio tra Jeremias e Soleil. I due, inoltre, a breve passeranno una notte di relax insieme a la Isla Bonita (premio concesso a Soleil in quanto leader).