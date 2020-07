Ascolti tv 1 luglio, Vasco-La Tempesta Perfetta e Aenne Burda: chi ha vinto

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 1 luglio 2020 vedono trionfare la rete di Rai 1 con Vasco – La Tempesta Perfetta Modena Park 3 anni dopo, contro Aenne Burda – La donna del miracolo economico su Canale 5. Scendendo nel dettaglio, il film realizzato sul grande concerto di Vasco Rossi ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 2.555.000 di telespettatori, registrando uno share del 14.5%. Un gran bel risultato per l’evento, andato in onda per celebrare i 40 anni di carriera del noto cantante italiano. Dall’altra parte, il film basato sulla storia vera di Aenne Burda ha raccolto 2.120.000 di telespettatori, con uno share del 13%. Sempre nella prima serata di ieri, su Rai 3 Chi l’ha visto? ha intrattenuto, invece, 1.545.000 di telespettatori con l’8.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire 7 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 1.320.000 di telespettatori (6.3%), Chicago Med 4 1.345.000 di telespettatori (6.6%) e Chicago PD 6 1.077.000 di telespettatori (6.4%).

Ascolti tv mercoledì 1 luglio 2020: buon risultato sia per Vasco-La Tempesta Perfetta che per il film su Aenne Burda, continua a volare basso Ogni Mattina di Adriana Volpe

La prima serata dell’1 luglio 2020 ha visto sul piccolo schermo il racconto di uno dei raduni rock più grandi della storia. Tra interviste e momenti inediti del concerto di Vasco Rossi, il pubblico ha potuto rivivere l’evento. Ottiene anche un buon risultato il film su Aenne Burda, molto atteso dal pubblico di Canale 5. Nell’Access Prime Time, Paperissima Sprint con Vittorio Brumotti e le Veline Shaila e Mikaela continua a mantenere buoni risultati. In particolare ieri il programma di Canale 5 ha registrato la presenza di 2.843.000 di telespettatori con uno share del 14%, contro la Presentazione Vasco – La tempesta perfetta su Rai 1, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.065.000 di spettatori (15%). Non riesce, invece, a salire in termini di ascolti televisivi Ogni Mattina, il nuovo programma con Adriana Volpe e Alessio Viola in onda su Tv 8 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. La trasmissione, infatti, vola basso con la presenza di soli 100.000 telespettatori e uno share pari all’1.1%.

Preserale 1 luglio 2020, ascolti tv: Reazione a Catena vs repliche Avanti un Altro

Come sempre, il preserale vede ‘lottare’ Reazione a catena su Rai 1 e le repliche di Avanti un Altro. Scendendo nel dettaglio, vediamo Reazione a Catena – L’Intesa Vincente registrare la presenza di 2.137.000 di telespettatori (19.1%) e Reazione a Catena 3.349.000 di telespettatori (23%). Su Canale 5, Avanti il Primo ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.343.000 di telespettatori (12.9%) e Avanti un Altro 2.083.000 di telespettatori (15.1%).