Aenne Burda-La donna del miracolo economico è una storia vera

Aenne Burda-La donna del miracolo economico in onda su Canale 5 mercoledì 1 luglio 2020 racconta la vera storia di Aenne Burda, una delle personalità di spicco del dopoguerra tedesco. È stata infatti la prima editrice donna e ha contribuito a migliorare la situazione femminile nel suo paese. Nata nel 1909 come Anna Maddalena Lemminger, figlia di un macchinista del treno, la sua vita è cambiata quando negli anni Trenta ha sposato lo stampatore Burda. Grazie a questo matrimonio vantaggioso è riuscita a realizzare il suo grande sogno: quello di creare una rivista di moda con allegati dei cartamodelli. Rivista, la Burda Moden, che è attualmente pubblicata in 90 paesi e tradotta in 16 lingue. Dall’unione tra Aenne e Franz sono nati tre eredi: Franz Junior, Frieder, Hubert. Quest’ultimo è convolato a nozze nel 1991 con l’attrice tedesca Maria Furtwängler. Aenne Burda è morta nel 2005, all’età di 96 anni, per cause naturali.

Aenne Burda, il successo di Burda e il tradimento del marito

Nel 1949 Aenne Burda ha fondato una casa editrice dedicata solo a riviste femminile, tra cui Burda, specializzato in cartamodelli. La rivista è apparsa per la prima volta in Germania negli anni Cinquanta e si è rivelata subito un grande successo. Un successo che è dilagato ben presto anche negli altri paesi Europei tanto che Burda è diventata la prima rivista occidentale pubblicata nell’Unione Sovietica. Nel corso della sua lunga vita Aenne ha dovuto fare i conti con un tradimento del marito: una scoperta devastante tanto che la donna era pronta a vendicarsi. Ma ha poi deciso di restare in silenzio per non rovinare gli affari di famiglia. La Burda ha però intrapreso una relazione extraconiugale andata avanti fino alla morte del marito Franz, avvenuta nel 1986.

Cosa fanno oggi i figli di Aenne Burda: l’impero Burda continua

Il primo figlio di Aenne Burda, Franz Junior, è nato nel 1932 ed è deceduto nel 2017. Il secondogenito Frieder è arrivato nel 1936 ma è scomparso nel 2019. L’impero Burda continua con il terzogenito Hubert, classe 1940, che oggi è uno degli editori più ricchi della Germania. L’uomo è stato sposato dal 1967 al 1972 con la storica dell’arta Christa Maar. La coppia ha avuto nel 1968 un figlio, Felix, scomparso nel 2001 a causa di un cancro al colon retto. In suo onore i genitori hanno creato la Felix Burda Foundation che supporta le ricerche contro il cancro. Hubert si è poi risposato nel 1991 con l’attrice Maria Furtwängler, dalla quale ha avuto i figli Jacob (1990) ed Elisabet (1992). Entrambi lavorano nella società di famiglia.