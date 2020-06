Aenne Burda su Canale 5: trama e chi è l’attrice protagonista

Debutta mercoledì 1 luglio su Canale 5 la mini serie Aenne Burda. Salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto, la storia sarà divisa in due puntate in onda per due mercoledì di seguito. Dunque la seconda puntata è fissata a mercoledì 8 luglio. Di cosa parla questa nuova fiction? Della storia vera di Aenne Burda, la fondatrice del noto magazine di moda Burda. La trama ruota attorno alla vita privata e professionale di Aenne, che è stata assai movimentata e chiacchierata. E Burda è ad oggi una delle donne simbolo del miracolo economico tedesco avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nata nel 1909 come Anna Maddalena Lemminger, figlia di un macchinista del treno, la sua vita cambia quando sposa lo stampatore editore Burda. Il matrimonio non è tutto rose e fiori: Anne scopre che il marito ha una doppia vita con la segretaria e decide di stipulare un patto di fiducia per farsi strada in un mondo non facile come quello dell’editoria. Aenne Burda è andato in onda in Germania nel 2018 e ha ottenuto grande successo sia da parte del pubblico sia da parte dei critici televisivi. Le riprese si sono svolte tra Germania, Francia e Sicilia.

Aenne Burda-La donna del miracolo economico su Canale 5

Nella prima puntata di Aenna Burda in onda su Canale 5 mercoledì 1 luglio 2020 ci troviamo già catapultati nel bel mezzo della storia della creativa. Aenne scopre che il marito, padre dei suoi tre figli, ha una relazione con la sua ex segretaria dalla quale ha avuto una bambina. Aenne decide di non lasciarlo ma si butta nel lavoro e realizza un vecchio progetto: ideare una rivista di moda con allegati dei cartamodelli. Successivamente, nel corso di un viaggio di lavoro in Sicilia, Aenne incontra un uomo di cui si innamora. Ma Franz, suo marito, che nel frattempo ha lasciato l’amante, va a riprendersi la donna per portarla a casa: da quel momento un ideale patto di quieto vivere tra i due, suggella la coppia ritrovata.

Chi è l’attrice che interpreta il personaggio di Aenne Burda

Per la parte di Aenne Burda è stata scelta l’attrice tedesca Katharina Wackernagel. Classe 1978, è figlia e nipote d’arte: la madre è l’attrice Sabine Wackernagel, suo padre il regista Valentin Jeker. La nonna di Katharina era invece l’attrice Erika Wackernagel mentre il fratello Jonas Grosch è uno sceneggiatore. Katharina ha un lungo curriculum, sapientemente diviso tra cinema, tv e teatro. Poco e nulla si sa della sua vita privata.