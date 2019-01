Ascolti tv martedì 8 gennaio, nuovo successo per la fiction con Alessio Boni

Boom di ascolti ieri per La Compagnia del Cigno

Ancora un grande successo di ascolti per La Compagnia del Cigno. La nuova serie tv targata Rai1 ha infatti vinto per la seconda sera di fila la sfida agli ascolti. Ieri, martedì 8 gennaio 2019, la fiction con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle ha intrattenuto 5.383.000 spettatori. I nuovi due episodi della serie hanno registrato uno share pari al 22%. Niente da fare per Titanic su Canale 5. La seconda parte del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet è stato visto da 2.526.000 spettatori. La pellicola deve accontentarsi di uno share pari al 10.4%. Su Rai2 ha invece debuttato la nuova serie tv 911 che segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles. Il primo episodio del nuovo telefilm ha interessato 1.417.000 spettatori, pari al 6% di share. Su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer. Il programma ha intrattenuto 1.242.000 spettatori, segnando uno share del 5.5%.

Gli ascolti dei programmi in onda su Italia 1 e Rete 4

Grande successo dunque per La Compagnia del Cigno, la nuova fiction di Rai1 che ha conquistato il pubblico del piccolo schermo con le vicende dei giovani studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Tornando ai dati Auditel dei programmi in onda sulle reti Mediaset, vediamo che su Italia 1 il film Mechanic: Resurrection è stato visto da 2.135.000 spettatori. Su Rete4 è invece andato in onda un nuovo appuntamento con la soap Il Segreto che ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1.524.000 spettatori (5.7%) mentre Una Vita è stato visto da 1.154.000 spettatori con il 5.2 di share.

Dati Auditel degli altri programmi in onda in prima serata

Ecco infine gli ascolti registrati ieri dai programmi in onda sulle reti minori in prima serata. Su La7 è andata in onda una nuova puntata del programma Di Martedì che ha ottenuto il 7.3% di share con 1.668.000 spettatori. Su TV8 il film X-Men- L’inizio è stato seguito da 455.000 spettatori (1.9%) mentre sul Nove il film Mai Stati Uniti ha intrattenuto 534.000 spettatori, registrando il 2.1 % di share.