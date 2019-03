Ascolti TV 5 marzo 2019: il pubblico preferisce Checco Zalone a Camilleri

Ascolti TV martedì 5 marzo 2019, Sole a catinelle è stato il programma più visto della prima serata: Checco Zalone batte Andrea Camilleri

Sole a catinelle, il film di Checco Zalone, è stato il programma più visto ieri in prima sera. Mediaset, in termini di ascolti TV, ha avuto dunque la meglio sulla Rai. Il film comico in onda su Canale 5 ha raccolto davanti al piccolo schermo più di 3 milioni e 200 mila telespettatori, registrando uno share pari al 13,7%. Rai 1, con Camilleri presenta – Conversazione su Tiresia ha raggiunto invece un indice di ascolto pari al 9,9% ed è stato superato anche da Le Iene Show, con uno share del 11,5%, su Italia 1. Buon risultato anche per Il Collegio su Rai 2, che ieri sera ha raggiunto più di 2 milioni e 300 mila persone (pari al 10,4% di share).

Ascolti TV 5 marzo 2019: i programmi più visti della prima serata

Tenendo conto dei dati Auditel resi noti stamattina, compresi quelli mostrati sopra, i programmi più visti della serata di ieri sono stati: Sole a catinelle, Le Iene Show, Il Collegio e Conversazione su Tiresia. A seguire, quasi in un testa a testa, si sono posizionati: Il Segreto su Rete 4 (6,5% di share), DiMartedì su La7 (6% di share) e #Cartabianca su Rai 3 (5,1% di share). Al fanalino di coda, invece, troviamo: il film 2012 su TV8 (2% di share) e The Counselor – Il Procuratore sul Nove (1,3% di share).

Ascolti TV martedì 5 marzo 2019: Maria De Filippi e Barbara d’Urso regine indiscusse del daytime pomeridiano

Dando un’occhiata agli ascolti TV dei programmi andati in onda ieri nel pomeriggio, ancora una volta, ad avere la meglio su tutti sono state: Barbara d’Urso e Maria De Filippi. Pomeriggio Cinque è stato seguito da più di 2 milioni e 100 mila telespettatori, raggiungendo picchi di share che hanno sfiorato il 20%. La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di ieri, invece, è stata vista da quasi 3 milioni di persone, corrispondenti a circa il 23% di share.