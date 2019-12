Ascolti tv martedì 3 dicembre: I Medici VS Wonder Woman, ecco chi ha vinto

Martedì 3 dicembre, i dati di ascolto sulla sfida serale: I Medici rivince

Eccoci arrivati a un’altra sfida a colpi di ascolti tv. Ieri martedì 3 dicembre andavano in onda I Medici – Nel Nome della Famiglia su Rai Uno e Wonder Woman su Canale 5; a vincere è stata la bellissima fiction sulla storia della famiglia fiorentina che ha interessato 3.837.000 telespettatori per uno share del 17.3%: un calo evidente ma non preoccupante rispetto ai dati d’esordio. Su Canale 5 invece Wonder Woman ha raggiunto 2.540.000 telespettatori per uno share pari al 12.9%: sebbene dunque la sfida sia stata vinta da Rai non si può dire che Mediaset non si sia difesa bene.

Ascolti tv prime time e preserale di martedì 3 dicembre: Rai vince con due game show di successo

Non si discostano dal trend degli ultimi mesi i dati di ascolto sul prime time e sul preserale. Riguardo al primo segnaliamo l’ennesima vittoria del game show I soliti ignoti – Il Ritorno che ha interessato ben 5.960.000 telespettatori per il 22.9% di share, raggiungendo di fatto quasi i 6 milioni; su Canale 5 invece Striscia la Notizia si ferma a 4.597.000 telespettatori (share 17.7%) difendendosi comunque molto bene. Il preserale vede vincere di nuovo L’Eredità che ha interessato 5.085.000 di telespettatori (share 25.3%) superando di gran lunga Canale 5 che ha proposto il nuovo Conto alla Rovescia (3.680.000 telespettatori e share del 18.7%).

Pomeriggio martedì 3 dicembre, tutti i dati d’ascolto: ottima performance per il Trono Over di Uomini e Donne

Del pomeriggio di martedì 3 dicembre si fanno notare non tanto i programmi Rai quanto l’arsenale Mediaset che con Uomini e Donne tocca il 23.7% raggiungendo 3.034.000 telespettatori, e che con Pomeriggio Cinque si porta dal 18% della prima parte al 17 e al 13.4 della seconda e della terza raggiungendo rispettivamente 2.136.000, 2.346.000 e 2.037.000 telespettatori. Un martedì come un altro insomma con risultati tutt’altro che imprevedibili.