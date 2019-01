Ascolti tv martedì 22 gennaio: boom per Alessandro Preziosi, Adrian in calo

By

Liberi di scegliere in onda ieri su Rai1 conquista il pubblico

Vediamo i dati degli ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, martedì 22 gennaio. Su Rai1 Liberi di scegliere è stato seguito da 4.179.000 spettatori. Il film tv con Alessandro Preziosi ha registrato uno share pari al 17.7%. Su Canale 5 l’appuntamento era invece con la seconda puntata di Adrian, il nuovo e atteso show di Adriano Celentano. La trasmissione ha tenuto davanti al teleschermo 3.965.000 spettatori con uno share del 15%, con la presentazione Aspettando Adrian. Il cartone animato ha invece interessato 2.887.000 spettatori (13.3%). Tornando alle reti Rai, su Rai2 la nuova puntata della serie 911 ha registrato 1.451.000 spettatori con uno share del 5.7%. Infine su Rai3 è andato in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca. Il programma condotto da Bianca Berlinguer è stato seguito da 1.240.000 spettatori, con uno share pari al 5.7%.

Bene gli ascolti delle soap su Rete4

Ottimi ascolti dunque per Liberi di scegliere, il film tv con Alessandro Preziosi nei panni del Giudice del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria Marco Lo Bianco che coltiva il sogno di strappare i ragazzi del luogo dalle grinfie della ‘ndrangheta. Il pubblico si è appassionato a questa storia dal tema molto attuale. Ugualmente soddisfacenti gli ascolti di Adrian, il nuovo show firmato da Adriano Celentano. Tornando agli ascolti dei programmi in onda sulle altre reti Mediaset, su Italia1 il film Attacco al potere 2 è stato visto da 1.774.000 con uno share del 7.3%. Infine su Rete4 è andato in onda un nuovo appuntamento con Il segreto. La soap ha totalizzato uno share del 5.8%, intrattenendo 1.534.000 spettatori. A seguire, la soap Una vita ha tenuto invece davanti alla tv 1.202.000 spettatori (5.6%).

Su Tv8 il film con il premio Oscar Leonardo Di Caprio

Ecco infine i dati Auditel relativi ai programmi in onda sulle reti minori. Su La7 la nuova puntata Di Martedì è stata seguita da 1.521.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Tv8 l’appuntamento con il film Revenant con Leonardo Di Caprio ha tenuto davanti al teleschermo 753.000 spettatori (3.5%) mentre sul Nove la pellicola Annie – La felicità è contagiosa ha interessato 375.000 spettatori, pari al 1.6% di share.