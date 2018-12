Adrian, la serie con Adriano Celentano su Canale 5: trama e quando va in onda

La serie animata di Celentano debutta a gennaio in prima serata

Grande appuntamento su Canale 5 con Adrian, la serie animata di Adriano Celentano che debutterà in prima serata a gennaio. Il 2019 di Canale 5 parte dunque con una grande novità che vede protagonista il celebre cantautore italiano. Da Mediaset fanno sapere che la serie evento sarà il cuore di uno show che andrà in onda per sei o otto serate. La serie, scritta da Celentano e disegnata da Milo Manara, coinvolge grandi nomi della musica, dello spettacolo e dell’arte. Al progetto parteciperanno infatti il premio Oscar Nicola Piovani, autore di brani scritti apposta per la colonna sonora, lo scrittore Alessandro Baricco e gli studenti della Scuola Holden. Secondo quanto trapelato finora la serie si presenta come un racconto autobiografico. Il protagonista è infatti una sorta di alter ego di Celentano che si ritrova imprigionato in un’epoca in cui vige la dittatura. La serie animata è ambientata in un futuro non meglio precisato.

Adrian: quando va in onda la serie di Adriano Celentano

Adrian, la graphic novel scritta da Adriano Celentano e disegnata da Milo Manara, è pronta dunque a debuttare in prima serata su Canale 5 dopo una lunga serie di rinvii e smentite. Salvo ripensamenti e improvvisi cambi di palinsesto, l’appuntamento con la prima puntata della serie animata è fissato per il prossimo 7 gennaio. Secondo le indiscrezioni, l’ultima puntata della fiction sarà divisa in due parti, lunedì e martedì. La serie animata darà certamente al Molleggiato la possibilità di affrontare temi a lui cari come la salvaguardia dell’ambiente, il rispetto dei diritti umani e altri argomenti di attualità.

Il 2019 anno ricco di grandi eventi su Canale 5

Il 2019 si preannuncia già come un anno di grandi eventi ed appuntamenti imperdibili su Canale 5. Nel corso del nuovo anno andranno in onda show con protagonisti grandi nomi dello spettacolo, della musica e del cinema. Oltre alla messa in onda di Adrian, la rete ammiraglia di Mediaset ha già infatti annunciato che Albano e Romina Power saranno protagonisti di due serate speciali che andranno in onda su Canale 5 in prima serata a gennaio.