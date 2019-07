Ascolti tv 2 luglio 2019: Non disturbare di Paola Perego parte bene

Ascolti tv di martedì 2 luglio 2019: come è andata la prima di Non disturbare condotto da Paola Perego?

Paola Perego è tornata per il secondo anno di fila con il suo Non disturbare. Nella puntata in onda martedì 2 luglio, il programma in seconda serata registra una buona partenza, il 9,4% di share. La conduttrice ha intervistato Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio, toccando anche parti intime della loro vite: dalla malattia del figlio della showgirl al melanoma e la morte della sorella del paroliere. Il programma comunque sembra sia piaciuto al pubblico di Rai 1 che lo ha seguito subito dopo la seconda puntata di The Resident. Il medical drama statunitense continua ad appassionare i telespettatori. Gli episodi 4-5-6 hanno conquistato 13,40% di share e un totale di 2 milioni e 200 mila telespettatori. La storia di The Resident infatti non è uguale a tutti le altre serie tv di questo genere, senza mezzi termini Nic, Devon e Conrad combattono dall’interno la malasanità degli ospedali americani, tra inchieste e tensioni con i rispettivi superiori.

Ascolti tv 2 luglio: come è andata la prima serata di Canale 5

Mentre la prima serata di martedì 2 luglio è stata vinta da Te Resident, Rosy Abate-La serie su Canale 5 ha raggiunto il 10% di share. Punti più bassi per la serie sulla Regina di Palermo che però ricordiamo è in replica, la prima stagione infatti era già stata trasmessa sulla rete Mediaset che ha deciso di rimandarla in onda per ingannare l’attesa del pubblico sulla seconda stagione. Anche Franca Leosini e l’intervista ad Antonio Ciontoli sul caso di Marco Vanni ha registrato buoni ascolti: il 6,10% di share.

Le soap Mediaset continuano ad affezionare

Il primo pomeriggio di Canale 5 continua ad affezionare il pubblico. Le soap tra cui Beautiful, Una Vita, Il Segreto e Bitter Sweet appassionano anche nelle giornate più calde. Sta andando molto bene la nuova serie turca che racconta di Ferit e Nazli.