Ascolti tv martedì 1 gennaio, Roberto Bolle- Danza con me conquista il pubblico

Lo show del ballerino ieri sera ha fatto il boom di ascolti

Il 2019 della Rai è iniziato in grande stile. Su Rai1, ieri sera martedì 1 gennaio 2019, è andato infatti in onda lo show evento Roberto Bolle – Danza con me. Lo spettacolo con protagonista il ballerino 43enne, ha catturato l’attenzione di 4.451.000 spettatori. Lo show ha registrato il 21.3% di share. Tra gli ospiti della serata la bellissima Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi e ancora Luca e Paolo e Cesare Cremonini. Su Canale 5 era invece in programma il film d’animazione Sing che è stato visto da 1.683.000 spettatori con l’8% di share. Tornando alle reti Rai, su Rai2 è andato in onda il programma Come d’incanto che è stato visto da 1.404.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai3 l’appuntamento era invece con il film premio Oscar di Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. La celebre pellicola ha tenuto davanti al teleschermo 1.206.ooo spettatori con uno share pari al 6.2%.

Mediaset: gli ascolti dei programmi sulle altre reti

Roberto Bolle torna protagonista in prima serata su Rai1 e conquista il pubblico. I telespettatori italiani hanno ancora una volta dimostrato di apprezzare l’incomparabile ed istrionico talento del ballerino. Gli ascolti hanno infatti premiato lo show evento andato in onda ieri in prima serata su Rai1. Passando ai canali Mediaset, su Italia 1 l’appuntamento era con il film Indipendence Day che è stato visto da 1.228.000 spettatori registrando uno share del 6.2%. Su Rete 4 è andata in onda la soap Il segreto che ha conquistato 1.403.000 spettatori pari al 5.8% di share. Una Vita ha invece registrato 1.184.000 spettatori con il 5.7% di share.

Gli ascolti degli altri programmi in prima serata

Vediamo infine i dati Auditel relativi ai programmi in onda ieri sera, martedì 1 gennaio 2019, sulle reti minori. Su La7 Il Socio è stato visto da 645.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Tv8 Noah ha registrato il 2.2% di share con 464.000 spettatori. Infine sul Nove era in programma A testa alta che ha catturato l’attenzione di 486.000 spettatori con 2.1% di share.