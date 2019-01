Roberto Bolle racconta i suoi sacrifici e svela i dettagli della sua vita privata

Roberto Bolle si racconta: “Oggi ballo da solo”

Indubbiamente, stiamo parlando di un degli italiani più famosi e apprezzati nel mondo. Il ballerino Roberto Bolle, 43 anni, etoile dal 2004 del teatro La Scala di Milano, si è fatto amare per il suo talento. Ma anche per la versatilità che ha contraddistinto i suoi impegni, dal teatro alla televisione. Ed è al settimanale Grazia che ha deciso di confidare i punti salienti della sua carriera e della sua vita privata. “L’Accademia è un ambiente che impone disciplina e correttezza. La mattina uscivo prestissimo. Trascorrevo lì l’intera giornata, cena inclusa”, ha dichiarato il ballerino. Finite le lezioni, aspettava l’apertura della mensa, faceva i compiti e chiamava i genitori ogni sera. Un ambiente, quello dell’Accademia di Vercelli, che l’ha aiutato a formarsi e a diventare l’artista che è oggi, nonostante le difficoltà. E alla domanda di Grazia, sull’identità dell’attuale partner nella danza, risponde”Finalmente da solo, libero, a godermi chi sono diventato”. Il ballerino, quindi, molto serenamente preferisce godersi il successo conquistato dopo tanti sacrifici.

Roberto Bolle confessa: “I miei genitori si sono sacrificati tanto per me”

Ripercorrendo le tappe della sua adolescenza, il ballerino Roberto Bolle sente di dover dire un forte grazie ai suoi genitori, che l’hanno aiutato a diventare ciò che è oggi, una stella mondiale della danza. “Ripensando a tutto questo posso dire quanto si siano sacrificati i miei genitori per me. Per loro che rinunciavano alle vacanze per lavorare, per dare un futuro a noi figli, i viaggi sono stati il regalo più bello”, confida al magazine l’etoile de La Scala. Durante il passaggio alle superiori, il ballerino pensava di non farcela tra la danza a Milano e il liceo a Vercelli. Ma alla fine, la forza di volontà ha avuto la meglio, anche grazie al sostegno dei genitori. “Per loro, che non hanno mai voluto regali materiali e che hanno sempre rinunciato alle vacanze, i viaggi sono stati il regalo più bello“, dice Bolle.

Roberto Bolle: appuntamento per stasera con Danza con me

Proprio come l’anno scorso, anche stasera, 1 gennaio, alle ore 21.25 andrà in onda lo show Danza con me, programma di grande successo con la stella Roberto Bolle. L’etoile porterà per la seconda volta la danza in prima serata, accompagnandola ai racconti e mixando la classicità con l’innovazione. Oltre a lui, ci saranno Pif e Valeria Solarino alla conduzione, e tanti ospiti tra cui Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, e l’attesissimo Cesare Cremonini, che duetterà proprio con lui. Uno show che arriverà ad un pubblico vasto perché, come racconta Bolle, “La danza è un linguaggio universale che può parlare a chiunque dritto al cuore“.