Ascolti TV lunedì 17 giugno 2019: Appuntamento al parco batte lo speciale su Vasco Rossi

Ieri sera, lunedì 17 giugno, gli ascolti Tv hanno premiato il film su Rai 1 Appuntamento al parco. A sintonizzarsi sul primo canale Rai, difatti, sono stati quasi 3milioni di persone (2.974.000 di telespettatori), registrando uno share pari al 14,6%. Il film, tratto da una storia vera, è stato così apprezzato da riuscire a battere lo speciale su Vasco Rossi andato in onda su Canale 5. Siamo solo noi – Sei come sei ha raccolto davanti allo schermo più di 2milioni e 500mila persone, per uno share pari al 13,8%. Entrambi i canali, in prima serata, sono comunque riusciti a portare a casa un buon risultato.

Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019: i programmi più visti della prima serata

Dopo Appuntamento al parco e Siamo solo noi – Sei come sei che, come anticipato sopra, rispettivamente con il 14,6% e 13,8% di share sono stati i programmi più visti della prima serata, si sono pizzati: Il film Tower Heist: Colpo ad alto livello in onda su Italia 1 (con il 6,7% di share) e Quarta Repubblica su Rete 4 (con il 6,4% di share). A seguire, come riportano i dati Auditel di stamattina, troviamo: l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca trasmesso su Rai 2 (5,8% di share) e Rai 3 con Prima dell’Alba (show condotto da Salvo Sottile che ha fatto il 4,2% di share).

Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019: bene per il debutto de La Vita in Diretta Estate

Ottimo risultato ieri anche per La Vita in Diretta Estate. Il programma pomeridiano condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli ha fatto, al suo debutto, il 16,4% di share. Sintonizzati su Rai 1 nella fascia oraria relativa al day time pomeridiano, nello specifico, ci sono rimasti più di un milione e 400mila persone nella seconda parte. Grandi numeri anche durante la presentazione del programma che, nella prima parte, ha fatto il 13,7% di share.