Ascolti tv 12 ottobre 2020: sale il GF, Ferragni fa flop, vince Io ti cercherò

I dati degli ascolti tv della prima serata di lunedì 12 ottobre 2020 vedono trionfare la fiction Io ti cercherò su Rai 1! Sale il Grande Fratello Vip, nel frattempo, con la nona puntata. Invece, non totalizza un buon risultato il documentario Chiara Ferragni – Unposted su Rai 2. Scendendo nel dettaglio, la serie tv con Alessandro Gassman su Rai Uno ha intrattenuto ben 4.649.000 di telespettatori, registrando uno share del 19.5%. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini ha conquistato la presenza di 3.120.000 di telespettatori con il 18.7% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.347.000 di telespettatori – 25.7%). Dalle ore 21.26 alle 23.01, Chiara Ferragni – Unposted ha tenuto incollati al piccolo schermo 918.000 telespettatori, con il 3.7% di share. Subito dopo, l’intervista della nota fashion blogger con Simona Ventura, Fenomeno Ferragni, ha intrattenuto 664.000 con il 4.1% di share. Su Italia Uno Le Iene presentano: Do you know Mirko Scarcella? ha totalizzato la presenza di 1.343.000 di telespettatori con il 7.7% di share.

Ascolti tv lunedì 12 ottobre 2020, il GF Vip sale ma vince Io ti cercherò su Rai 1: i dati delle soap e dei programmi televisivi su Canale 5

Rispetto alla settimana scorsa, il GF Vip sale con la nona puntata, mentre a vincere in prima serata è la fiction Io ti cercherò. Intanto, nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre 2020, le soap su Canale 5 hanno totalizzato: Beautiful 3.061.000 di telespettatori con il 19%, Una Vita 2.865.000 di telespettatori con il 18.9% e Il Segreto 1.893.000 di telespettatori con il 17%. Sempre nelle ore pomeridiane, sul canale Mediaset, Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.744.000 di telespettatori (15.6%), nella prima parte, 1.797.000 nella seconda parte (14.3%) e 1.711.000 (12.5%) nella terza parte di breve durata. Uomini e Donne, invece, ha registrato una media di 2.973.000 di telespettatori con il 22.4%,

Lunedì 12 ottobre 2020, dati ascolti tv: access prime time e preserale

Su Rai Uno Soliti Ignoti ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.975.000 di telespettatori con il 18.4% di share, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato la presenza di 4.816.000 di telespettatori con il 17.8%. La differenza tra i due programmi dell’access prime time è minima. Nel preserale, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato una media di 3.073.000 di telespettatori (19%), mentre L’Eredità 4.594.000 di telespettatori (22.5%). Su Canale 5, invece, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.177.000 di telespettatori (14.6%), mentre Caduta Libera 3.810.000 di telespettatori (19.4%).